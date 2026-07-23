Elon Musk vuole creare un film de L’Odissea con Grok...

L’Odissea di Christopher Nolan non ha convinto Elon Musk, anzi… il trilionario crede di poter fare di meglio creando un film interamente generato da Grok, la sua intelligenza artificiale. La pellicola ora nelle sale è uno degli eventi cinematografici degli ultimi anni. L’adattamento dell’opera di Omero ha suscitato un grande interesse, grazie al cast a cinque stelle e al ricorso al rarissimo formato IMAX 70 mm, che fa tanto discutere. Il suo debutto al botteghino è stato travolgente.

Come può L’Odissea essere “storicamente fedele”?

Il successo non ha però impedito che la produzione finisse per diventare oggetto di un certo scetticismo da parte di alcuni. In prima linea c’è proprio Musk, che ha criticato duramente la scelta dell’attrice Lupita Nyong’o per interpretare Elena di Troia e dell’attore Elliot Page per il ruolo di Sinone. Per Musk, tra i più accesi oppositori di quella che definisce la cultura woke nel cinema, queste decisioni rappresentano un errore. È arrivato persino ad accusare Nolan di inseguire i premi cinematografici e di aver perso la propria integrità artistica.

In risposta a un video generato dall’AI di Grok, che dovrebbe mostrare un estratto di quello che potrebbe essere un intero film de L’Odissea, Musk dichiara: Prima della fine dell’anno, Grok realizzerà un lungometraggio de L’Odissea che sarà storicamente fedele e rispettoso dell’arte di Omero .

Before this year ends, Grok Imagine will make a full-length movie of The Odyssey that is historically accurate and true to the art of Homer https://t.co/bVHzUmY9WN — Elon Musk (@elonmusk) July 22, 2026

Non si sa veramente che cosa intenda con l’espressione “storicamente fedele”, forse gli è sfuggito che L’Odissea è soltanto un’opera di finzione basata su elementi mitologici. Forse gli dei e le creature della mitologia greca gli sembrano più reali della diversità tra gli esseri umani.

Il risultato mostrato finora non lascia ben sperare. Tra una recitazione appena degna di una produzione di serie B, una fotografia poco curata e transizioni tra le scene poco convincenti, è difficile immaginare che un simile film possa richiamare il pubblico nelle sale. Anche se fosse disponibile gratuitamente online, è difficile che susciti interesse.

La posizione di Christopher Nolan sull’AI