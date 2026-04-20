La NSA usa Claude Mythos di Anthropic

Tra le 40 organizzazioni che hanno iniziato a testare il nuovo modello Claude Mythos attraverso il Project Glasswing ci sarebbe anche la NSA (National Security Agency) degli Stati Uniti. L’indiscrezione arriva dalle fonti di Axios e, se confermata, potrebbe indicare la fine dello scontro legale in corso.

La NSA è un’agenzia del Dipartimento della Difesa

Anthropic non ha permesso ai militari di sfruttare i suoi modelli Claude per “ogni scopo legale”, quindi è stata inserita una speciale blacklist dal Dipartimento della Difesa. In pratica, l’azienda californiana è stata considerata un pericolo per la sicurezza nazionale. Molti dipartimenti vogliono però accedere al modello Claude Mythos per individuare eventuali vulnerabilità nei sistemi informatici e migliorare le protezioni contro i cyberattacchi dei nemici storici, tra cui Cina, Russia e Corea del Nord.

Secondo le fonti di Axios, Claude Mythos viene attualmente usato dalla NSA. Al momento non ci sono conferme (e forse non arriveranno mai), ma è evidente la contraddizione. La NSA è infatti un’agenzia del Dipartimento della Difesa (o della Guerra, in base al vecchio nome ripristinato dall’attuale amministrazione) che ha vietato l’uso dei modelli di Anthropic.

Durante l’incontro avvenuto nel weekend tra il CEO Dario Amodei e alcuni funzionari alla Casa Bianca sono state avviate discussioni su una possibile collaborazione. È probabile che Anthropic fornisca l’accesso a Claude Mythos ai vari dipartimenti, ad eccezione del Dipartimento della Difesa. Tuttavia sembra che una sua agenzia utilizzi già il modello.

La controparte britannica della NSA ha confermato l’uso di Claude Mythos attraverso l’AI Security Institute che dipende dal Department for Science, Innovation and Technology. I primi risultati dei test evidenziano le potenti capacità del modello nella ricerca e sfruttamento delle vulnerabilità che potrebbero essere utilizzate durante gli attacchi informatici.