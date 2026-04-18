Ritorna la pace tra Anthropic e la Casa Bianca?

Come anticipato da Axios, ieri sera c’è stato un incontro alla Casa Bianca tra Dario Amodei (CEO di Anthropic) e alcuni funzionari dell’amministrazione Trump, tra cui il Segretario del Tesoro (Scott Bessent). In base alle dichiarazioni ufficiali sembra che sia tornata la pace tra le parti. Molti dipartimenti vogliono usare il modello Claude Mythos per cercare le vulnerabilità nei rispettivi sistemi informatici.

Incontro produttivo e costruttivo

Il riavvicinamento tra Anthropic e la Casa Bianca è iniziato con l’annuncio di Claude Mythos. Questo modello viene testato da un numero limitato di partner (aziende, banche e altre organizzazioni) attraverso il Project Glasswing. Nonostante il ban suggerito da Trump e applicato dal Dipartimento della Guerra, altre agenzie federali vogliono accedere al modello per migliorare le protezioni contro gli attacchi informatici.

Ieri sera è avvenuto un incontro alla Casa Bianca tra Dario Amodei, il capo di gabinetto Susie Wiles e altri funzionari dell’amministrazione, tra cui il Segretario del Tesoro Scott Bessent. A giudicare dalla risposta data ai giornalisti, il Presidente non sarebbe stato informato.

Al meeting non era ovviamente presente il Segretario della Difesa (Pete Hegseth), in quanto il suo dipartimento ha inserito Anthropic in una speciale blacklist riservata solitamente alle aziende straniere che rappresentano un pericolo per la sicurezza nazionale (è ancora in corso lo scontro legale).

La Casa Bianca ha affermato che l’incontro è stato produttivo e costruttivo:

Abbiamo discusso delle opportunità di collaborazione, nonché degli approcci e dei protocolli condivisi per affrontare le sfide legate alla diffusione di questa tecnologia su larga scala. La conversazione ha inoltre esplorato il giusto equilibrio tra la promozione dell’innovazione e la garanzia della sicurezza. Non vediamo l’ora di proseguire questo dialogo e ospiteremo discussioni simili con altre aziende leader nel campo dell’intelligenza artificiale.

Un portavoce di Anthropic ha invece dichiarato che l’azienda e il governo statunitense possono lavorare insieme su priorità comuni fondamentali come la sicurezza informatica, il primato degli Stati Uniti nella corsa all’AI e la sicurezza dell’AI.

Non è noto se Anthropic ha ricevuto una richiesta ufficiale per l’accesso a Claude Mythos. Un funzionario del governo (anonimo) ha tuttavia confermato che tutte le agenzie federali, ad eccezione del Dipartimento della Guerra, vogliono usare il modello.