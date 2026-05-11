 Dua Lipa trascina Samsung in tribunale per le confezioni delle TV
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Dua Lipa trascina Samsung in tribunale per le confezioni delle TV

Dua Lipa accusa Samsung di aver sfruttato il suo volto sulle confezioni delle TV, inducendo i consumatori a credere fosse testimonial.
Dua Lipa trascina Samsung in tribunale per le confezioni delle TV
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Dua Lipa accusa Samsung di aver sfruttato il suo volto sulle confezioni delle TV, inducendo i consumatori a credere fosse testimonial.
Harald Krichel, Wikimedia
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Dua Lipa ha fatto causa a Samsung, chiedendo un risarcimento pari a 15 milioni di dollari per aver utilizzato il suo volto sulla confezione di alcuni suoi televisori, senza prima ottenerne l’autorizzazione. La causa legale è stata intentata in California. Nessuna delle due parti ha rilasciato dichiarazioni in merito. Vediamo cosa è accaduto nel dettaglio.

Le TV di Samsung con l’immagine di Dua Lipa

Presumibilmente, tutto è iniziato quando qualcuno ha visto sugli scaffali il packaging visibile qui sotto. È quello della serie Crystal UHD lanciata lo scorso anno. Sulla parte frontale si vede lo schermo acceso con la schermata principale e, in primo piano, un riferimento al canale XITE Hits della piattaforma TV Plus. L’immagine in evidenza è proprio quella della cantante, più precisamente con un riferimento all’Austin City Limits Festival del 2024.

Il packaging della TV di Samsung con il volto di Dua Lipa

Un’immagine può spostare le decisioni di acquisto

I legali di Dua Lipa sostengono che, in questo modo, i consumatori potrebbero essere spinti a pensare che l’artista sia una testimonial del marchio. A sostegno di questa tesi, alcuni post sui social di chi avrebbe deciso di acquistare il televisore proprio per la presenza della cantante sulla confezione: Non stavo nemmeno pensando di comprare una TV, ma ho visto il box e deciso di farlo.

Post sui social per la TV di Samsung con Dua Lipa sulla confezione

Dalla documentazione pubblicata emerge che l’artista è a conoscenza di quanto accaduto dal giugno dello scorso anno. Prima di arrivare in tribunale avrebbe chiesto a Samsung di interrompere la pratica, ricevendo però un rifiuto come risposta. Il risarcimento da 15 milioni chiesto servirebbe a compensare l’uso non autorizzato dell’immagine che avrebbe causato e continua a causare un indebolimento della sua identità e dell’attività commerciale della pop star, trasmettendo al pubblico la falsa idea che approvi e sostenga i prodotti in questione.

Fonte: United States Courts (PDF)

Pubblicato il 11 mag 2026

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Cristiano Ghidotti
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11 mag 2026
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