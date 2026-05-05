Smart TV Hisense da 58" QLED 4K al minimo storico su Amazon

Hai deciso di acquistare una Smart TV che sia bella grande in modo da goderti ogni contenuto come se fossi al cinema ma non sei disposto a spendere un capitale? Allora vai subito su Amazon e approfitta di questa promozione per avere la mitica Smart TV Hisense da 58 pollici a soli 359 euro, anziché 379 euro.

È vero che lo sconto del 5% potrebbe non sembrare un granché ma di fatto porta il prezzo al più basso di sempre e ti permette comunque di risparmiare. Il prezzo finale è davvero interessantissimo. Inoltre potrai decidere di pagare in comode rate a tasso zero con Cofidis, selezionando l’opzione visibile in pagina.

Smart TV Hisense da 58 pollici a un prezzo WOW

Sicuramente per il prezzo con cui puoi averla oggi la Smart TV Hisense da 58 pollici non ha rivali sul mercato. Difficilmente potrai trovare qualcosa di questa qualità a questo prezzo. Si presenta infatti con un design incredibilmente sottile e una cornice quasi impercettibile sui tre lati per garantire una maggiore visione. Offre le porte HDMI, USB ed Ethernet, nonché le connessioni Bluetooth e WiFi.

Garantisce una straordinaria risoluzione QLED 4K da 3840 x 2160 p con Dolby Vision e HDR 10+ per immagini straordinariamente nitide e per colori brillanti. Anche quando le scene sono veloci o un pochino più buie riuscirai a vedere tutto senza perderti nulla. Inoltre con Dolby Atmos potrai avere l’effetto cinema senza nemmeno una soundbar. E con il telecomando che troverai incluso puoi navigare facilmente tra i programmi, regolare il volume e interagire con gli assistenti vocali.

Non perdere una delle migliori promozioni del momento. Prima che sia tardi vai su Amazon e acquista la tua Smart TV Hisense da 58 pollici a soli 359 euro, anziché 379 euro. Se completi l’ordine adesso la riceverai a casa entro pochi giorni senza costi aggiuntivi, grazie ai servizi Prime. Se non sei ancora abbonato fallo ora cliccando qui.