Smart TV LG NANO 4K: una bomba da 55 pollici a soli 399€ su Amazon

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Grazie alle funzionalità di intelligenza artificiale, questa televisione è in grado di analizzare le immagini e migliorarne i dettagli oltre che il contrasto e la profondità. In questo modo hai sempre contenuti e scene più tridimensionali e dalla qualità eccellente. Un’ottima soluzione per un intrattenimento di qualità tripla A. E tutto questo a un prezzo davvero sorprendente con Amazon che include anche la consegna gratuita per i clienti Prime.

Il nuovo design Linear Flow regala agli occhi un look moderno e al tatto una struttura solida. Potrai valorizzare i tuoi spazi grazie a finiture premium e scanalature orizzontali pensate per abbinarsi perfettamente a qualsiasi arredamento. Inoltre, l’assenza di cornici sui tre lati rende l’esperienza di visione ancora più immersiva e coinvolgente.

Il sistema operativo è fluido e piacevole da utilizzare per accedere in un attimo sia ai canali in chiaro che alle tue piattaforme di streaming preferite. E con Sports Portal non ti perdi nemmeno uno dei gol che la tua squadra del cuore segna grazie agli avvisi in tempo reale, il calendario e gli highlights. Acquista ora la Smart TV LG NANO 4K 55″ a soli 399 euro su Amazon!