Smart TV LG NANO 4K: una bomba da 55 pollici a soli 399€ su Amazon

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Grazie alle funzionalità di intelligenza artificiale, questa televisione è in grado di analizzare le immagini e migliorarne i dettagli oltre che il contrasto e la profondità. In questo modo hai sempre contenuti e scene più tridimensionali e dalla qualità eccellente. Un’ottima soluzione per un intrattenimento di qualità tripla A. E tutto questo a un prezzo davvero sorprendente con Amazon che include anche la consegna gratuita per i clienti Prime.
LG NANO Smart TV 4K UHD AI 55 pollici Serie NU8E 55NU8E0B3LA, Smart TV 4K, Processore con Nano Detail Enhancer, AI Chatbot, AI Concierge, HDR10 Pro, FILMMAKER Mode, Design Linear Flow, 3 HDMI, TV 2026
Il nuovo design Linear Flow regala agli occhi un look moderno e al tatto una struttura solida. Potrai valorizzare i tuoi spazi grazie a finiture premium e scanalature orizzontali pensate per abbinarsi perfettamente a qualsiasi arredamento. Inoltre, l’assenza di cornici sui tre lati rende l’esperienza di visione ancora più immersiva e coinvolgente.
Il sistema operativo è fluido e piacevole da utilizzare per accedere in un attimo sia ai canali in chiaro che alle tue piattaforme di streaming preferite. E con Sports Portal non ti perdi nemmeno uno dei gol che la tua squadra del cuore segna grazie agli avvisi in tempo reale, il calendario e gli highlights. Acquista ora la Smart TV LG NANO 4K 55″ a soli 399 euro su Amazon!