 Costo ridicolo e ottima qualità con il monitor MSI PRO da 24,5" (74€)
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Costo ridicolo e ottima qualità con il monitor MSI PRO da 24,5" (74€)

Appena 74 euro su Amazon e puoi portarti a casa il fantastico monitor MSI PRO da 24,5 pollici con pannello IPS da 100 Hz.
Costo ridicolo e ottima qualità con il monitor MSI PRO da 24,5
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Appena 74 euro su Amazon e puoi portarti a casa il fantastico monitor MSI PRO da 24,5 pollici con pannello IPS da 100 Hz.

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Monitor MSI PRO da 24,5 pollici a un super prezzo

Il monitor MSI PRO da 24,5 pollici è dotato di un pannello IPS con risoluzione FHD da 1920 x 1080 p e un refresh rate da 100 Hz che si traduce in immagini perfettamente nitide e dettagliate. È anche visibile da qualsiasi angolazione e ha una bassa emissione di luce blu per evitare l’affaticamento degli occhi.

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Potrai inclinarlo da -5° a 20° in modo da avere la giusta angolazione in base alle tue esigenze e avendo una cornice ultrasottile il campo visivo è più ampio. Offre colori sRGB al 100% con luminosità di 300 nit e un contrasto di 1300:1 per essere fedele all’originale e garantire il meglio anche quando le scene sono buie. Possiede la porta HDMI 2.0 e la DisplayPort 1.4 che ti permetteranno di collegarlo a computer e console di gioco in un attimo. Offre inoltre l’attacco VESA che ti permette di agganciarlo al muro o a una staffa.

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Pubblicato il 6 mag 2026

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Michea Elia
Pubblicato il
6 mag 2026
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