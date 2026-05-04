Rendi il lavoro più semplice con questo monitor portatile da 18,5 pollici

Avere un secondo schermo quando lavori al computer è sicuramente un’ottima cosa e ti permette di velocizzare diverse fasi del lavoro. Oggi ne puoi avere uno a un prezzo vantaggioso. Vai subito su Amazon e poi aggiungere al tuo carrello questo monitor portatile da 18,5 pollici a soli 123,47 euro, invece che 149,82 euro.

Con lo sconto del 18% potrai risparmiare circa 25 euro sul totale e soprattutto potrai portarti a casa un monitor portatile eccellente. È perfetto per lavorare ma anche per giocare. Lo puoi infatti collegare diverse piattaforme. E se preferisci hai la possibilità di pagarlo in comode rate a tasso zero con Cofidis, selezionando l’opzione visibile in pagina.

Monitor portatile versatile e ad alta risoluzione

Questo monitor portatile è perfetto per dimensioni, dato che non pesa molto, risultando però abbastanza grande da consentire un vantaggio notevole quando lavori o giochi. Ha un peso di soli 1,13 Kg e uno spessore di 1 cm. Gode di una diagonale da 18,5 pollici con cornice sottile su tre lati e una cover magnetica che ti permette sia di proteggerlo che di gestire l’angolazione come desideri.

Offre una risoluzione 1920 x 1080 p e ha un pannelllo IPS con visibilità a 178°, bassa emissione di luce blu per non affaticare la vista e colori sRGB molto vividi e realistici. Con la porta mini HDMI e le USB Type-C potrai collegare diversi computer e piattaforme di gioco, nonché smartphone e tablet compatibili. Inoltre ha un’uscita per le cuffie e un pulsante per gestire le impostazioni.

Sicuramente una delle migliori opportunità di oggi nella categoria, quindi non rischiare di arrivare troppo tardi. Vai subito su Amazon e acquista il tuo monitor portatile da 18,5 pollici a soli 123,47 euro, invece che 149,82 euro. Concludi subito il tuo ordine e lo riceverai a casa già domani senza ulteriori costi. Solo per i clienti Prime. Se non sei ancora iscritto al servizio fallo ora cliccando qui.