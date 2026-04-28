Scopri qui fino a quando sarà aggiornata la tua Fire TV Stick

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Facciamo chiarezza sulla durata del supporto garantito da Amazon alle Fire TV Stick, per quanto riguarda gli aggiornamenti di sicurezza.
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Facciamo chiarezza sulla durata del supporto garantito da Amazon alle Fire TV Stick, per quanto riguarda gli aggiornamenti di sicurezza.

Il supporto garantito nel tempo da Amazon ai dispositivi della gamma Fire TV Stick è tornato al centro dell’attenzione quando, una decina di giorni fa, negli Stati Uniti è stata promossa una class action contro quella che è definita la loro obsolescenza indotta. Senza il rilascio degli update, gli apparecchi rischiano di diventare inutilizzabili o esposti alle vulnerabilità. Vediamo come stanno davvero le cose.

Fire TV Stick: update fino al 2030, tranne che per un modello

A sgombrare il campo da qualsiasi dubbio è la pagina ufficiale dedicata agli aggiornamenti di sicurezza, che mette nero su bianco qual è il termine previsto per la distribuzione delle patch. Vediamolo per ogni singolo modello.

  • Fire TV Stick 4K Select: 31 dicembre 2030;
  • Fire TV Stick 4K Plus: 31 dicembre 2030;
  • Fire TV Stick 4K Max (2ª generazione): 31 dicembre 2030;
  • Fire TV Stick 4K (2ª generazione): 31 dicembre 2030;
  • Fire TV Stick HD (2ª generazione): 31 dicembre 2030;
  • Fire TV Stick HD (1ª generazione): 31 dicembre 2030;
  • Fire TV Stick Lite: 31 dicembre 2030;
  • Fire TV Stick (3ª generazione): 31 dicembre 2030;
  • Fire TV Stick 4K Max (1ª generazione): 31 dicembre 2030;
  • Fire TV Stick 4K (1ª generazione): 31 dicembre 2029.

Per quasi tutti è il 31 dicembre 2030. Vale anche per Fire TV Cube, le due soundbar di Amazon e le Smart TV lanciate dal marchio negli ultimi anni. L’unica eccezione, come si legge qui sopra, è rappresentata dalla prima Fire TV Stick 4K, che si fermerà un anno prima.

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È bene precisare che si tratta degli aggiornamenti di sicurezza, quelli che intervengono su eventuali vulnerabilità. Ciò non significa che i dispositivi avranno accesso alle nuove funzionalità fino a quella data, potrebbero essere bloccate o limitate a causa dei requisiti hardware o software, gli ultimi modelli sono infatti passati alla piattaforma Vega OS, di fatto impedendo il sideloading delle applicazioni.

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Fonte: Amazon

Pubblicato il 28 apr 2026

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Davide Tommasi
Pubblicato il
28 apr 2026
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