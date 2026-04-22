Il monitor Philips crolla a 64,99 euro per la Tech Week di Amazon

Metti sulla tua scrivani Philips 221V8/00 al prezzo stracciato di soli 64,99 euro. È il monitor da 22 pollici adatto a produttività, studio, navigazione e intrattenimento multimediale nel tempo libero, progettato da uno dei marchi leader del settore. C’è la disponibilità immediata con vendita e spedizione gestite da Amazon. La consegna è gratis e assicurata entro un giorno. Il voto medio ottenuto da oltre 1.000 recensioni è 4,6/5.
Amazon Tech Week: l’offerta su Philips 221V8/00
Il pannello ha risoluzione Full HD (1920×1080 pixel), frequenza di aggiornamento da 75 Hz e tempo di risposta pari a 4 ms. Sul pannello posteriore sono presenti le connessioni HDMI e VGA per il collegamento dei dispositivi. Tra le altre caratteristiche che vale la pena segnalare ci sono la superficie con trattamento antiriflesso, le tecnologie Flicker Free e Low blue Mode per non affaticare gli occhi, la predisposizione VESA per il montaggio a parete o su un supporto compatibile e la visione perfetta da qualsiasi angolazione. Dai uno sguardo alla pagina dedicata per conoscere tutte le altre informazioni relative a specifiche tecniche e funzionalità supportate.
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Philips Monitor 221v8 22 pollici 1920×1080, FHD, 75Hz, VA Panel, 4ms GtG, (HDMI1) Adaptive Sync, Nero
In occasione della Tech Week, Amazon collabora con Razer per proporre un evento ricco di promozioni su numerosi prodotti. L’iniziativa resterà attiva fino al 28 aprile e raccoglie nella sua vetrina numerose offerte dedicate a informatica, elettronica, smart home, gaming e non solo.