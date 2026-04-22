Il monitor Philips crolla a 64,99 euro per la Tech Week di Amazon

Metti sulla tua scrivani Philips 221V8/00 al prezzo stracciato di soli 64,99 euro. È il monitor da 22 pollici adatto a produttività, studio, navigazione e intrattenimento multimediale nel tempo libero, progettato da uno dei marchi leader del settore. C’è la disponibilità immediata con vendita e spedizione gestite da Amazon. La consegna è gratis e assicurata entro un giorno. Il voto medio ottenuto da oltre 1.000 recensioni è 4,6/5.

Amazon Tech Week: l’offerta su Philips 221V8/00

Il pannello ha risoluzione Full HD (1920×1080 pixel), frequenza di aggiornamento da 75 Hz e tempo di risposta pari a 4 ms. Sul pannello posteriore sono presenti le connessioni HDMI e VGA per il collegamento dei dispositivi. Tra le altre caratteristiche che vale la pena segnalare ci sono la superficie con trattamento antiriflesso, le tecnologie Flicker Free e Low blue Mode per non affaticare gli occhi, la predisposizione VESA per il montaggio a parete o su un supporto compatibile e la visione perfetta da qualsiasi angolazione. Dai uno sguardo alla pagina dedicata per conoscere tutte le altre informazioni relative a specifiche tecniche e funzionalità supportate.

Approfitta dello sconto che trovi in questo momento sull’e-commerce e acquista il monitor Philips 221V8/00 da 22 pollici al prezzo finale di soli 64,99 euro. No c’è bisogno di attivare coupon né di inserire codici, la riduzione della spesa è applicata in automatico. È una promozione a tempo, potrebbe scadere a breve.

In occasione della Tech Week, Amazon collabora con Razer per proporre un evento ricco di promozioni su numerosi prodotti. L’iniziativa resterà attiva fino al 28 aprile e raccoglie nella sua vetrina numerose offerte dedicate a informatica, elettronica, smart home, gaming e non solo.