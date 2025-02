Apple iPhone SE 4: design e specifiche complete

Secondo Mark Gurman di Bloomberg, il nuovo iPhone SE 4 dovrebbe essere annunciato domani. Apple apporterà molti cambiamenti estetici e utilizzerà componenti hardware aggiornati. Spigen ha svelato in anticipo il design dello smartphone, mentre un noto leaker ha pubblicato le specifiche complete su X.

iPhone SE 4: design e specifiche

Spigen è un noto produttore di custodie, quindi ha ricevuto in anticipo le informazioni necessarie per offrire quelle per iPhone SE 4 subito dopo il lancio ufficiale. Nel weekend ha pubblicato per errore (la pagina è stata successivamente rimossa) alcune immagini della custodia trasparente che svelano il design dello smartphone.

Apple ha eliminato il pulsante Home con Touch ID presente nel modello del 2022. Per lo sblocco dovrà essere utilizzata la funzionalità Face ID. È stato inoltre ridotto lo spessore delle cornici. Il design è simile a quello dell’iPhone 14 con un notch nella parte superiore dello schermo. L’iPhone SE 4 ha però un singola fotocamera posteriore. Dalle immagini si nota la presenza di un Action Button.

Secondo un noto leaker, queste sono le specifiche complete: schermo OLED da 6,06 pollici (2532×1170 pixel), processore Apple A18, 8 GB di RAM, 128 GB di storage, fotocamera posteriore da 48 megapixel, fotocamera frontale da 12 megapixel, porta USB Type-C, connettività Wi-Fi 6, Bluetooth 5.3, UWB, GPS, Galileo e 5G (primo modem proprietario di Apple), batteria da 3.279 mAh con ricarica rapida da 20 Watt e wireless da 15 Watt.

Il processore A18 e gli 8 GB di RAM garantiscono il supporto per Apple Intelligence. Le dimensioni sono 146,7×71,5×7,8 millimetri, mentre il peso è 165 grammi. Il nuovo iPhone SE 4 costerà di più dell’attuale modello (disponibile anche con 64 GB di storage). Si prevede un prezzo di circa 500 dollari.