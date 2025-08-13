 Tablet da 10,1 pollici a 69 euro: l'AFFARE è DOOGEE Tab A9
Prezzo davvero stracciato per DOOGEE Tab A9: il tablet Android da 10,1 pollici è perfetto per lo streaming di film, serie, sport e show.
DOOGEE Tab A9 al prezzo stracciato di 69,99 euro è un must have assoluto per chi vuole un tablet economico da dedicare principalmente allo streaming e al gaming mobile. Tra i punti di forza ci sono i bordi sottili intorno al pannello, l’autonomia elevata e le prestazioni del comparto hardware. Il sistema operativo è Android con accesso a Google Play per scaricare applicazioni e giochi.

L’offerta di Amazon sul tablet DOOGEE Tab A9

Integra un display da 10,1 pollici con risoluzione HD e vetro di copertura 2.5D. Ci sono poi il processore quad core Unisoc T310, 9 GB di RAM (3+6 GB virtuali), 64 GB di memoria interna, slot per microSD fino a 2 TB, fotocamere posteriore da 8 megapixel e anteriore da 5 megapixel, moduli per la connettività Wi-Fi dual band e Bluetooth, altoparlanti stereo per un suono nitido e chiaro, jack audio per cuffie o auricolari e batteria da 6.580 mAh con supporto alla ricarica rapida. Dai uno sguardo alla scheda sull’e-commerce per tutte le altre informazioni.

Il tablet DOOGEE Tab A9

Al prezzo di soli 69,99 euro è imperdibile. Lo sconto sul tablet DOOGEE Tab A9 è automatico, non servono coupon o codici da attivare. Attenzione: trattandosi di un’offerta a tempo potrebbe rimanere disponibile ancora per poco. Se sei interessato all’acquisto, ti consigliamo di approfittarne ora.

DOOGEE Tab A9 Android 15 Tablet 10 Pollici, 12(3+9) GB RAM + 64GB ROM (TF 2TB), 6580mAh Batteria, 5G+2.4G WiFi, 1280 * 800 IPS, BT5.0, 5MP+8MP, Tablet in Offerta Unisoc T310 Quad Core/OTG/Face Unlock

È spedito da Amazon con la consegna gratis prevista già entro domani se lo ordini subito. Il voto medio assegnato dalle recensioni di chi lo ha già messo alla prova è pari a 4,5 stelle su 5. Gli aspetti ritenuto più validi sono l’autonomia, la qualità dello schermo e dell’audio.

13 ago 2025

Davide Tommasi
13 ago 2025
