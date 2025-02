iPhone SE 4 in arrivo l'11 febbraio, senza un evento?

Dopo una lunga serie di rumor e indiscrezioni, iPhone SE 4 sembra ormai essere pronto al lancio. C’è anche una data indicativa per l’annuncio: martedì 11 febbraio. Questa volta, Apple pare aver deciso di non organizzare un evento dedicato, limitandosi a mostrare il nuovo modello sulle pagine del sito ufficiale.

Manca poco al lancio di iPhone SE 4

A riportarlo è il solito Mark Gurman di Bloomberg, tra le fonti più affidabili per quanto riguarda i leak provenienti dalla mela morsicata. Con tutta probabilità, la fase di preordine inizierà subito, mentre per assistere al lancio vero e proprio sarà necessario attendere almeno un paio di settimane, fino a fine mese.

Il modello precedente, quello di terza generazione, è stato lanciato nel 2022. Nell’ultimo periodo è letteralmente scomparso dagli scaffali degli store ufficiali, rafforzando l’ipotesi di un upgrade in arrivo a stretto giro. La presentazione dello smartphone potrebbe essere accompagna da quella dei nuovi auricolari PowerBeats Pro 2 con cardiofrequenzimetro incorporato.

Cosa sappiamo già di iPhone SE 4? È data per certa la presenza di un notch sul bordo superiore dello schermo, al posto della Dynamic Island vista sulle ultime generazioni del melafonino. Inoltre, dovrebbe includere il chip A18 a 3 nm affiancato da 8 GB di RAM, garantendo così il supporto all’intelligenza artificiale della suite Apple Intelligence. Molto probabile anche l’integrazione di un modem 5G sviluppato internamente dal gruppo di Cupertino.

Ancora, sarà il primo modello budget ad abbandonare Touch ID in favore di Face ID per l’autenticazione biometrica. Sul retro è attesa una sola fotocamera da 12 megapixel potenziata dall’AI. Per quanto riguarda l’autonomia, è probabile una batteria da 3.279 mAh (la stessa capacità vista su iPhone 14) con ricarica tramite porta USB-C, come impone il nuovo standard europeo. In termini di design, potrebbe affidarsi a una scocca in alluminio con certificazione IP68.

Da verificare i prezzi di vendita. iPhone SE 4 sarà comunque proposto come uno smartphone economico, in linea con quanto visto in passato. Se tutto andrà come da previsione, ne sapremo di più tra pochi giorni.