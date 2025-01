Apple: iPhone SE 4 e iPad 11 arriveranno entro aprile

Il 2025 di Apple sarà ricco di interessanti novità, con in primo luogo il lancio sul mercato del tanto atteso e chiacchierato iPhone SE 4 e di iPad 11 che, in base a quanto riferito da Mark Gurman di Bloomberg, dovrebbero arrivare entro aprile.

Apple: iPhone SE 4 e iPad 11 arriveranno prima di iOS 18.4

Le speculazioni iniziali suggerivano che i nuovi dispositivi sarebbero stati lanciati insieme agli aggiornamenti software iOS 18.3 e iPadOS 18.3, ma il noto giornalista ha chiarito la situazione.

Andando più in dettaglio, Mark Gurman ha dichiarato che, sebbene i dispositivi siano in fase di sviluppo insieme a iOS 18.3, ciò non implica un lancio simultaneo. Il colosso di Cupertino punterebbe in realtà a rilasciare i nuovi iPhone SE e iPad 11 entro aprile e comunque prima dell’arrivo di iOS 18.4.

In merito alle presunte caratteristiche dei due dispositivi, iPhone SE 4 sarà un dispositivo entry level, come i suoi predecessori, combinando un design familiare con un hardware aggiornato. Dovrebbe portare in dote il tanto chiacchierato modem 5G di Apple, il chip A16 degli iPhone 14 Pro, una fotocamera migliorata e anche un display più grande. Inoltre, dovrebbe abbandonare il tasto Home.

L’iPad 11, invece, promette un aggiornamento più consistente rispetto alle precedenti generazioni, risultando altamente versatile, in special modo per studenti, famiglie e utenti non professionisti che cercando una buona soluzione, ma dal prezzo contenuto. Secondo indiscrezioni, questo tablet sarà dotato di un chip A17 Pro o equivalente e di 8 GB di RAM, al fine di garantire il supporto alle funzionalità avanzate basate sull’intelligenza artificiale su cui il colosso di Cupertino vuole puntare nei mesi a venire.