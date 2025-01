iPhone SE 4 potrebbe costare più del previsto

Secondo un nuovo report proveniente dall’Asia, l‘iPhone SE 4 di Apple, altrimenti recentemente etichettato come iPhone 16E, potrebbe vedere un leggero aumento di prezzo rispetto al modello attuale.

iPhone SE 4: il prezzo potrebbe essere più alto

Citando una fonte giapponese, il leaker come yeux1122 sul social media coreano Naver afferma che l’iPhone SE 4 avrà un prezzo inferiore a 78.000 yen, circa 479 dollari. Tuttavia, è probabile che il prezzo del dispositivo superi gli 800.000 won in Corea, circa 540 dollari. Questo prezzo internazionale potrebbe indicare che il nuovo iPhone SE potrebbe arrivare a un prezzo leggermente più alto rispetto al modello attuale, che parte da 429 dollari.

Report precedenti hanno indicato che il nuovo modello potrebbe continuare ad avere un prezzo a partire da 429 dollari, o vedere un aumento di circa il 10%. Questo lo porrebbe a circa 470 dollari. Secondo quanto riferito, il colosso di Cupertino prevede di mantenere il prezzo al di sotto dei 500 dollari negli Stati Uniti, anche nel caso in cui il prezzo dovesse salire leggermente.

Da tenere presente che attualmente l’iPhone SE costituisce lo smartphone di Apple dai costi più contenuti, ma un piccolo aumento di prezzo sarebbe comprensibile visto e considerato il presunto aggiornamento del dispositivo con Face ID, un design all-screen più moderno, display OLED, USB-C e altro ancora. L’iPhone SE di quarta generazione potrebbe essere lanciato già a marzo 2025.

È bene precisare che per il momento da parte di Apple non sono pervenute notizie ufficiali, motivo per cui tutte le informazioni diffuse sino a questo momento sono da prendere con le pinze, come si suol dire.