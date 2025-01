Apple: iPhone SE 4 si mostra in un primo video

Nelle prossime settimane, Apple dovrebbe finalmente togliere i veli al tanto chiacchierato iPhone SE 4. Nel frattempo, però, emergono un sempre maggior numero di indiscrezioni riguardo lo smartphone, tra cui anche foto e, nelle scorse ore, pure il primo video.

iPhone SE 4: eccolo in un primo video leak

Andando più in dettaglio, il leaker Majin Bu ha da poco condiviso un video su X, insieme a delle immagini diffuse dalla redazione di MacRumors, una delle quali visibile in alto, di alcune unità non funzionanti di iPhone SE 4 che i produttori di custodie creano sulla base di informazioni che trapelano dalle fabbriche partner di Apple.

Dai contenuti in questione si evince che lo smartphone continuerà a sfoggiare il vecchio design a tacca con la fotocamera selfie appena a sinistra rispetto al centro, sostenendo le pregresse voci secondo cui il dispositivo si basa in gran parte su iPhone 14. C’è anche una fotocamera a obiettivo singolo sul retro, come previsto, unitamente a una scocca posteriore in vetro e una fascia in alluminio.

Unitamente alle caratteristiche visibili, iPhone SE 4 dovrebbe includere un chip A18 più veloce, un modem 5G progettato da Apple e 8 GB di RAM, la quantità minima di memoria richiesta per Apple Intelligence. La fotocamera dovrebbe essere la stessa grandangolare da 48 megapixel utilizzata nell’attuale iPhone 16.

Il colosso di cupertino dovrebbe annunciare il prossimo iPhone SE tra marzo e aprile di quest’anno e continuerà ad essere il dispositivo a basso costo dell’azienda. Potrebbe aumentare leggermente di prezzo, ma si dice che Apple miri a mantenerlo al di sotto dei 500 dollari.