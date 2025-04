Mercato smartphone: effetto dazi sulle spedizioni

In base alle rilevazioni di IDC, le spedizioni mondiali di smartphone sono aumentate nel primo trimestre 2025. Il dato è stato però “drogato” dall’incremento di produzione deciso dalle aziende in previsione dell’introduzione dei dazi da parte dell’amministrazione Trump. Per quanto riguarda la top 5 dei produttori, Samsung riconquista la prima posizione, ma il divario da Apple è minimo.

Effetto dazi sul mercato degli smartphone

Nel primo trimestre 2025 sono stati spediti 304,9 milioni di smartphone, ovvero l’1,5% in più rispetto allo stesso periodo del 2024. La società di analisi sottolinea che, in previsione dell’arrivo dei dazi, le aziende hanno accelerato la produzione e incrementato il volume delle spedizioni negli Stati Uniti.

La recente esenzione per gli smartphone consentirà di aumentare ulteriormente le spedizioni, in particolare dei prodotti realizzati in Cina, come gli iPhone (Apple ha incrementato la produzione in India). Rimane infatti l’incertezza perché l’esenzione è temporanea.

Teoricamente, le spedizioni dovrebbero aumentare anche nel secondo trimestre, se i consumatori decideranno di effettuare l’acquisto prima della possibile reintroduzione dei dazi e dell’inevitabile aumento dei prezzi. L’accumulo delle unità nei magazzini rappresenta però anche un rischio nel caso in cui ci sarà un calo della domanda.

Samsung ha nuovamente superato Apple e ora possiede un market share del 19,9%, grazie al successo dei Galaxy S25, A56 e A36. Nel primo trimestre ha consegnato 60,9 milioni di smartphone. Apple ha invece una quota di mercato del 19% (57,9 milioni di iPhone). Gli altri produttori nella top 5 mondiale sono: Xiaomi (13,7%), Oppo (7,7%) e Vivo (7,4%).