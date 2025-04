Google Pixel 9a: risolti i problemi di tremolio della fotocamera

Il Google Pixel 9a è il nuovo smartphone del colosso di Mountain View. Ha molti pregi, ma anche qualche difetto… e pure qualche bug! Nei giorni scorsi, infatti, alcuni possessori dello smartphone hanno segnalato un anomalia nel funzionamento della fotocamera che però, per fortuna, è stato prontamente risolto dall’azienda madre.

Google Pixel 9a: risolti i problemi con l’app Fotocamera Pixel

Andando maggiormente in dettaglio, alcuni utenti hanno segnalato che quando si tenta di scattare foto con la fotocamera frontale del Google Pixel 9a in ambienti con meno luce, l’anteprima in-app risulta tremolate e passa ininterrottamente tra due livelli di luminosità. Ciò non ha un impatto sulle foto effettivamente scattate, ma risulta comuqnue abbastanza fastidioso.

Google, però, ha già provveduto a porre rimedio alla cosa. Nelle sorse ore, infatti, è stata rilasciata la nuova versione 9.8.102.748116395.16 dell’app Fotocamera Pixel che va a correggere il sopracitato bug.

Dai test eseguiti, l’immagine nell’anteprima del mirino mantiene l’esposizione prevista e le foto sembrano ancora valide come sempre.

Nonostante questo cambiamento positivo, alcuni utenti stanno ancora incorrendo in comportamenti strani durante la fotografia macro, pertanto il lavoro di Google potrebbe non essere ancora completo.

Ricordiamo che il Google Pixel 9a è il modello di fascia media della serie che include i Pixel 9, 9 Pro, 9 Pro XL e 9 Pro Fold. Ha uno schermo pOLED da 6,3 pollici, processore Tensor G4, 8 GB di RAM e 128/256 GB di storage. Supporta Gemini Nano, ma diversamente dagli altri device della gamma, Google ha installato la versione ottimizzata XXS che non permette di usare alcune funzionalità AI.