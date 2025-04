HDD esterno da 5 TB in sconto: la promo su WD My Passport

Ha tutto lo spazio che ti serve per l’archiviazione ed è in forte sconto: stiamo parlando del disco fisso esterno da 5 TB della gamma WD My Passport. Lo trovi in offerta su eBay. Non è il solito HDD, ma un’unità veloce e soprattutto affidabile, realizzata da uno dei marchi leader del settore (Western Digital) per contenere documenti e contenuti multimediali. Il design è compatto, con dimensioni pari a soli 107,2x75x19,2 millimetri e un peso che si attesta a circa 210 grammi, rendendolo ideale da tenere sulla scrivania così come da portare ovunque, nella borsa, nello zaino o persino nella custodia del notebook.

WD My Passport, HDD esterno da 5 TB in offerta

Le prestazioni sono garantite dall’impiego della tecnologia USB 3.2 per il trasferimento rapido dei file, sia in fase di lettura che durante la scrittura, riducendo così le attese. Il cavo per il collegamento è incluso nella confezione. La compatibilità è assicurata con tutti i sistemi operativi (per alcuni potrebbe essere necessario eseguire una formattazione iniziale) Ci sono anche la protezione con password e crittografia hardware AES a 256 bit, il software che consente di pianificare backup automatici e l’involucro progettato per resistere nel tempo e agli urti accidentali, salvaguardando l’integrità dei dati. Nella pagina dedicata trovi tutte le altre informazioni che cerchi.

Non lasciarti sfuggire lo sconto del 24% per acquistare il disco fisso esterno da 5 TB della gamma WD My Passport al prezzo finale di 129,99 euro con la garanzia di 24 mesi. Non ci sono coupon da attivare o codici da inserire: il risparmio è automatico.

Se lo ordini adesso arriverà direttamente a casa tua entro pochi giorni con la spedizione gratuita. Lo puoi comprare in tutta tranquillità: è proposto da un venditore professionale italiano con più di 186.000 feedback tutti positivi ricevuti dai clienti su eBay.