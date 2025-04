-170€ per iPhone 16 Pro Max: oggi al PREZZO MINIMO STORICO

Questa è l’offerta di Amazon che stavi aspettando per poter finalmente allungare le mani su iPhone 16 Pro Max. La versione da 512 GB del top di gamma è in forte sconto e raggiunge il suo prezzo minimo storico. Non lasciarti sfuggire l’occasione e risparmia ben 170 euro in confronto al listino ufficiale.

Amazon taglia il prezzo di iPhone 16 Pro Max

Con sistema operativo iOS e pieno supporto per Apple Intelligence (ora disponibile anche in italiano), integra il chip A18 Pro di ultima generazione con CPU 6-core, GPU 6-core e Neural Engine 16-core. A questo si aggiungono il display tipo Super Retina XDR da da 6,9 pollici per un’esperienza di livello assoluto, la tripla fotocamera posteriore potenziata dall’AI e con registrazione video 4K a 120 fps, la connettività Wi-Fi 7 e la batteria con autonomia elevata. Dai uno sguardo alla scheda completa per l’elenco completo delle specifiche tecniche e delle funzionalità integrate.

L’offerta di oggi ti permette di risparmiare 170 euro e di acquistare iPhone Pro Max al suo prezzo minimo storico, nella versione da 512 GB e nella colorazione Titanio sabbia. Invece di pagarlo 1.739 euro come da listino, può essere tuo a soli 1.569 euro. Se ti interessa la versione Titanio bianco la trovi a soli 10 euro in più.

Il melafonino top di gamma ha disponibilità immediata ed è venduto e spedito da Amazon. Se lo ordini adesso arriverà a casa tua entro pochi giorni con la consegna gratuita. Chi lo ha già comprato non vuole più separarsene, come certifica il voto medio pari a 4,4/5 assegnato dalle centinaia di recensioni pubblicate sull’e-commerce.