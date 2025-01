Apple: iPhone SE 4, il notch è confermato

Il prossimo iPhone SE 4 che Apple dovrebbe lanciare sul mercato questa primavera sarà caratterizzato dalla presenza del notch nella parte in alto del display e non da quella della Dynamic Island. A riferirlo è stato, nelle scorse ore, l’analista Ross Young.

iPhone SE 4: il notch è aggiudicato

Andando più in dettaglio, Young ha asserito che il futuro iPhone “low cost” avrà una tacca come l’iPhone 14, andando in contrasto con una recente fuga di notizie che, invece, faceva riferimento alla Dynamic Island. All’inizio di questo mese, il leaker Evan Blass ha infatti condiviso immagini relative al presunto design di iPhone SE 4, che andavano a mostrare un device con una Dynamic Island piuttosto che il notch, appunto.

Diverse voci hanno indicato che iPhone SE 4 è strutturato in maniera simile ad iPhone 14, con un design pressoché analogo. Per chi non lo sapesse o non lo ricordasse, iPhone 14 aveva il notch e non la Dynamic Island, pertanto quanto riferito da Young ha decisamente più senso se viene presa per buona la tesi che il colosso di Cupertino sta sfruttando la struttura di iPhone 14 per il nuovo modello SE.

Da tenere inoltre presente che con il lancio di iPhone SE 4, Apple metterà definitamente al bando il Touch ID nella gamma iPhone e tutti i suoi smartphone attualmente in commercio saranno dotati di Face ID.

Per il resto, le indiscrezioni suggerisco che iPhone SE 4 sarà dotato di un display da 6,1 pollici, di una fotocamera posteriore a obiettivo singolo, di 8 GB di RAM e di un chip A17 Pro in grado di supportare Apple Intelligence.