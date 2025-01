iPhone SE 4: si chiamerà così e avrà la Dynamic Island

Sono emerse nuove informazioni riguardo il tanto atteso e chiacchierato iPhone SE 4 di Apple, relative sia al nome effettivamente utilizzato per il dispositivo che alle specifiche tecniche dello stesso. Da ciò che si apprende, il nome dello smartphone sarà proprio questo e non si chiamerà iPhone 16E come ipotizzato nelle ultime settimane. Inoltre, il device sarà dotato della Dynamic Island e non del notch come precedentemente sostenuto.

iPhone SE 4: non si chiamerà iPhone 16E e non avrà il notch

A fornire i dettagli in questione è stato l’affidabile leaker Evan Blass, comunicando con un post privato sul social network X che il prossimo smartphone entry level del colosso di Cupertino si chiamerà iPhone SE 4 o molto più semplicemente iPhone SE (4a generazione), dunque una nomenclatura in perfetta linea con i modelli precedenti.

Il tipster ha condiviso altresì una presunta immagine di diversi dispositivi Apple in arrivo, tra cui iPad Air con M3 da 11 pollici, iPad Air con M3 da 13 pollici, iPad 11 e anche iPhone SE 4. L’immagine mostra una chiamata FaceTime su ciascun dispositivo. Ciò che risulta essere particolarmente interessante è che iPhone SE 4 pare dotato della Dynamic Island invece che del notch.

Ricordiamo che la Dynamic Island è stata introdotto da Apple per la prima volta in assoluto con iPhone 14 Pro e 14 Pro Max. Oltre a questi, tutti e quattro i modelli della serie iPhone 15 successiva e l’attuale gamma iPhone 16 sono stati dotati di Dynamic Island. Il fatto che iPhone SE 4 possa a sua volta sfoggiarla appare quindi più che coerente.