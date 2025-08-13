 Apple iPhone 16 Pro a soli 999€: una FOLLIA su Amazon
Apple iPhone 16 Pro a soli 999€: una FOLLIA su Amazon

Con Amazon che fa queste offerte è impossibile cedere alla tentazione: acquista adesso Apple iPhone 16 Pro a soli 999€ prima che finisca.
Tecnologia Mobile
Con Amazon che fa queste offerte è impossibile cedere alla tentazione: acquista adesso Apple iPhone 16 Pro a soli 999€ prima che finisca.

Amazon ha confezionato un’offerta incredibile oggi che sta andando letteralmente a ruba. Prima che finisca, metti subito le mani sul fantastico Apple iPhone 16 Pro 128G a soli 999 euro, invece di 1239 euro. Uno sconto incredibilmente vantaggioso se stai pensando di fare l’upgrade e adottare questo top di gamma spettacolare.

Il suo design in titanio è davvero meraviglioso. Non solo è elegante e piacevole da tenere in mano e utilizzare, ma è anche estremamente resistente e leggero. Così non hai più pensieri quando giri insieme al tuo nuovo smartphone che non teme cadute e graffi. Inoltre, la sua scocca è capace di dissipare bene e più velocemente il calore quando utilizzato intensivamente.

Con Amazon Prime non solo hai consegna e reso gratuiti, ma puoi anche attivare i pagamenti rateali. Questo significa che, acquistando ora il tuo iPhone 16 Pro, potrai decidere di pagarlo in 5 rate mensili a tasso zero da soli 199,80 euro. Insomma, un vero e proprio affare.

Apple iPhone 16 Pro: molto più di uno smartphone

Con Apple iPhone 16 Pro hai tra le mani molto più di un semplice smartphone. Il sistema di fotocamere e obiettivi assicura scatti e riprese davvero professionali, anche se non sei un professionista. Potrai accedere a stili e funzionalità da vero e propria regista cinematografico, per contenuti dal successo assicurato. Ordinalo adesso a soli 999 euro su Amazon.

999,00 1.239,00€ -19%
Dotato del nuovo Chip Apple A18 Pro avrai prestazioni elevate sempre e comunque. Il multitasking è incredibilmente fluido, così come anche lo scorrere dei contenuti. Infatti, a dare lustro a questo telefono c’è anche un display Super Retina XDR da 6,3 pollici con frequenza di aggiornamento a 120Hz.

Cosa stai aspettando? Questa offerta non durerà per sempre. Acquista anche tu iPhone 16 Pro 128GB a soli 999 euro, invece di 1239 euro. Lo trovi in solo su Amazon a questo prezzo vantaggioso.

Questo articolo contiene link di affiliazione: acquisti o ordini effettuati tramite tali link permetteranno al nostro sito di ricevere una commissione nel rispetto del codice etico. Le offerte potrebbero subire variazioni di prezzo dopo la pubblicazione.

Pubblicato il 13 ago 2025

Osvaldo Lasperini
Pubblicato il
13 ago 2025
