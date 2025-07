L'iPhone 17 Pro potrebbe essere arancione

Il futuro iPhone 17 Pro e la sua variante più grande 17 Pro Max a cui Apple toglierà i veli questo settembre potrebbero sfoggiare una nuova opzione di colore piuttosto sgargiante, ma comunque elegante e adatta al target d’utenza a cui i device in questione sono destinati: l’arancione.

iPhone 17 Pro: nuova opzione di colore arancione

A svelare la cosa è stato il leaker Sonny Dickson, generalmente considerato abbastanza affidabile quando si tratta di anticipazioni riguardanti il mondo Apple, il quale in un recente post su X ha condiviso immagini di presunti anelli protettivi per le fotocamere posteriori dei modelli iPhone 17 Pro e 17 Pro Max, con le seguenti cinque etichette di colore: nero, grigio, argento, blu scuro e… arancione, appunto.

I colori nero, grigio e argento corrispondono probabilmente alle finiture esistenti in titanio nero, titanio naturale e titanio bianco per i modelli iPhone 16 Pro e 16 Pro Max attualmente commercializzati, mentre la presenza di un anello protettivo per l’obiettivo per la fotocamera posteriore in blu scuro suggerisce che Apple potrebbe reintrodurre l’opzione di colore titanio blu che ha offerto per i modelli iPhone 15 Pro.

L’anello protettivo per la fotocamera posteriore in arancione, però, è quello che attira maggiormente l’attenzione, in quanto potrebbe indicare un nuovissimo colore che Apple non ha mai offerto per nessun modello di iPhone prima.

Ovviamente occorre tenere presente che tali opzioni cromatiche potrebbero non essere ancora la scelta definitiva del colosso di Cupertino, visto e considerato che al lancio sul mercato degli smartphone manca ancora del tempo, senza contare poi che, come sempre in queste circostanze, occorre prendere con le pinze, come si suol dire, tutte le notizie non confermate ufficialmente.