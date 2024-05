Recensione Google Pixel 8a: un telefono accessibile con potenti funzionalità AI

Il Google Pixel 8a è l’ultima aggiunta alla famiglia di smartphone di Google, offrendo un’esperienza premium a un prezzo accessibile. Dopo aver trascorso alcuni giorni con il dispositivo, possiamo confermare che siamo rimasti favorevolmente colpiti dalle sue caratteristiche e prestazioni.

Design e Display

Iniziamo analizzando il design del Pixel 8a. La serie A di Google si distingue per un design elegante e il Pixel 8a non fa eccezione. Con bordi arrotondati, un retro opaco e una cornice in alluminio lucido, il telefono offre una sensazione piacevole in mano. Inoltre, è dotato di una protezione IP67, rendendolo resistente a scivolamenti, cadute e polvere. Questo lo rende il telefono della serie A più resistente di sempre. Google ha anche introdotto nuovi colori, tra cui l’aloe in edizione limitata e l’azzurro cielo, che aggiungono un tocco di freschezza al design. Inoltre, l’opzione di archiviazione da 256 GB offre ampio spazio per contenuti multimediali.

Una delle caratteristiche che ci ha colpito di più è il materiale plastico utilizzato per la scocca del Pixel 8a. A differenza dei precedenti modelli della serie A, il Pixel 8a presenta una finitura opaca che lo rende estremamente piacevole al tatto. Inoltre, la scocca in plastica è risultata sorprendentemente resistente ai graffi e alle cadute accidentali.

Lo schermo del Pixel 8a è un’altra caratteristica degna di nota. Sebbene le cornici siano leggermente più spesse rispetto al Pixel 8, la qualità del pannello è eccellente. Il display Actua da 6,1 pollici offre una risoluzione Full HD+ e una frequenza di aggiornamento di 120 Hz, garantendo un’esperienza di visualizzazione fluida e piacevole. Inoltre, la luminosità massima è stata aumentata, rendendo il dispositivo più utilizzabile all’aperto e in condizioni di forte luminosità.

Fotocamera

La fotocamera è sempre stata un punto di forza dei dispositivi Pixel, e il Pixel 8a non delude. Dotato di una potente doppia fotocamera posteriore da 64 megapixel e 13 megapixel con obiettivo ultrawide, il Pixel 8a cattura immagini straordinarie in ogni situazione. La fotocamera frontale da 13 megapixel con ampio campo visivo consente di scattare selfie perfetti. Grazie al potente processore Google Tensor G3 e alle funzionalità basate sull’intelligenza artificiale, come Scatto Migliore e Magic Editor, è possibile ottenere risultati ancora migliori. Scatto Migliore consente di scegliere l’espressione migliore per ogni persona in una serie di foto, mentre Magic Editor offre opzioni per riposizionare e ridimensionare i soggetti e migliorare lo sfondo con pochi tocchi. Inoltre, la modalità Foto Notturna, lo Zoom ad Alta Definizione fino a 8x e la funzione Gomma Magica Audio per rimuovere facilmente i suoni indesiderati nei video, completano il pacchetto fotografico di alta qualità.

Software e Intelligenza Artificiale

Un’altra caratteristica distintiva del Pixel 8a è l’integrazione delle potenti funzionalità AI di Google. Con Cerchia e Cerca, gli utenti possono trovare informazioni senza dover cambiare app, semplicemente disegnando un cerchio o toccando un’immagine o un testo. Le funzioni di assistenza alle chiamate potenziate dall’intelligenza artificiale, come Filtro Chiamate e Trascrivi la chiamata, offrono un’esperienza utente migliorata. Il Pixel 8a è progettato per semplificare le attività quotidiane e risparmiare tempo agli utenti.

Le funzionalità basate su AI più importanti accessibili dal Pixel 8a sono:

Scatto Migliore : che permette di scegliere l’espressione migliore per ogni persona in una serie di foto.

: che permette di scegliere l’espressione migliore per ogni persona in una serie di foto. Magic Editor : che offre opzioni per riposizionare e ridimensionare i soggetti e migliorare lo sfondo con pochi tocchi.

: che offre opzioni per riposizionare e ridimensionare i soggetti e migliorare lo sfondo con pochi tocchi. Gomma Magica Audio : che permette di rimuovere facilmente i suoni indesiderati nei video.

: che permette di rimuovere facilmente i suoni indesiderati nei video. Cerchia e Cerca : che consentono agli utenti di trovare informazioni senza dover cambiare app, semplicemente disegnando un cerchio o toccando un’immagine o un testo.

: che consentono agli utenti di trovare informazioni senza dover cambiare app, semplicemente disegnando un cerchio o toccando un’immagine o un testo. Filtro Chiamate e Trascrivi la chiamata: che offrono un’esperienza utente migliorata durante le chiamate.

Queste funzioni, che sono presenti sia sul Pixel 8a che sul Pixel 8, sfruttano l’intelligenza artificiale per semplificare l’utilizzo del telefono e migliorare l’esperienza utente in vari ambiti, dalla fotografia all’organizzazione delle chiamate.

Prestazioni e Hardware

La sicurezza è una priorità per Google, e il Pixel 8a offre livelli avanzati di protezione. Alimentato dal chip Google Tensor G3, il telefono è veloce e sicuro. È dotato anche di un chip di sicurezza Titan M2 certificato. Inoltre, Google offre sette anni di supporto software, inclusi aggiornamenti di sicurezza e upgrade di Android, garantendo agli utenti una protezione a lungo termine.

Le prestazioni del Pixel 8a sono state eccellenti durante il nostro test. Il processore Google Tensor G3, abbinato a 8 GB di RAM LPDDR5x, garantisce un’esperienza di utilizzo fluida e reattiva. Abbiamo notato qualche rallentamento occasionale e un leggero riscaldamento durante utilizzi molto intensi del GPS e dell’hotspot mobile ma tutto sommato nulla di impattante.

Pixel 8a: differenze rispetto al Pixel 8

Per finire sintetizziamo le differenze principali tra il Pixel 8a e il Pixel 8 per avere un quadro di insieme più preciso:

Materiali: Il Pixel 8a ha una scocca in plastica opaca, mentre il Pixel 8 ha una scocca in vetro.

Il Pixel 8a ha una scocca in plastica opaca, mentre il Pixel 8 ha una scocca in vetro. Cornici: Il Pixel 8a ha cornici più spesse attorno al display rispetto al Pixel 8.

Il Pixel 8a ha cornici più spesse attorno al display rispetto al Pixel 8. Ricarica: Il Pixel 8 supporta una ricarica più veloce rispetto al Pixel 8a.

Il Pixel 8 supporta una ricarica più veloce rispetto al Pixel 8a. Prezzo: Il Pixel 8 è generalmente più costoso del Pixel 8a.

Tuttavia, è importante notare che il Pixel 8a offre molte delle stesse funzionalità del Pixel 8, tra cui il processore Google Tensor G3, la doppia fotocamera posteriore e le funzionalità basate sull’intelligenza artificiale. La scelta tra i due modelli dipende dalle preferenze personali e dal budget.

Google Pixel 8a caratteristiche in sintesi

Caratteristica Descrizione Display Actua da 6,1″ OLED, 1080 x 2400 pixel, 120 Hz, Gorilla Glass 3 Processore Google Tensor G3 RAM 8 GB LPDDR5x Memoria interna 128/256 GB UFS 3.1 Fotocamera posteriore 64 MP (principale), 13 MP (ultrawide) Fotocamera anteriore 13 MP Batteria 4492 mAh, ricarica rapida, ricarica wireless Qi Sistema operativo Android con 7 anni di aggiornamenti Connettività Wi-Fi 6E, Bluetooth 5.3, 5G, NFC Sicurezza Chip Titan M2, VPN integrata di Google One Resistenza IP67 (resistenza ad acqua e polvere) Colori disponibili Nero ossidiana, Grigio creta, Azzurro cielo, Aloe Dimensioni e peso 152,1 x 72,7 x 8,9 mm, 188 g

Google Pixel 8a: prezzi e promozioni

Google Pixel 8a è disponibile in vendita da oggi su Amazon ad un prezzo di 549€ nella versione da 128GB di storage oppure 609€ per quella da 256GB di spazio, con una promo molto interessante che consente di avere una extra valutazione dell’usato fino 150€ dando indietro uno smartphone usato tra i modelli elencati nella pagina relativa alla promozione.