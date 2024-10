ASUS ProArt PZ13: nuovo Copilot+ PC per creatori

ASUS ha annunciato l’arrivo in Italia del nuovo ProArt PZ13. Può essere definito un dispositivo 2-in-1 perché può essere sfruttato come tablet o come notebook (la tastiera è staccabile). Integra un processore Snapdragon X Plus, quindi è un Copilot+ PC e sono disponibili le funzionalità IA integrate in Windows 11 24H2.

ASUS ProArt PZ13: specifiche e prezzo

La serie ProArt è indicata per i creatori di contenuti. Il nuovo ASUS ProArt PZ13 è adatto per gli utenti che necessitano della massima mobilità (ad esempio i fotografi e i professionisti della grafica). Ha uno schermo touch Lumina OLED da 13,3 pollici (2880×1800 pixel) e integra il processore Snapdragon X Plus X1P-42-100 (CPU octa core a 3,4 GHz).

Queste sono le altre specifiche: 16 GB di RAM LPDDR5X, SSD PCIe 4.0 da 1 TB, fotocamere posteriore da 13 megapixel e frontale da 5 megapixel, card reader SD con adattatore per microSD, due porte USB4 Type-C, connettività Wi-Fi 7 e Bluetooth 5.4, altoparlanti stereo, batteria da 52 Wh, tastiera staccabile e stilo ASUS Pen. Il telaio in lega di alluminio offre resistenza e leggerezza allo stesso tempo (pesa solo 850 grammi).

Oltre a quelle di Windows 11 24H2 ci sono anche le funzionalità IA di ASUS, tra cui StoryCube (organizzazione automatica di foto e video) e ASUS AI Noise Cancelation (cancellazione del rumore di fondo durante riunioni e chiamate). Il ProArt PZ13 può essere acquistato online su ASUS eShop e nei punti vendita ASUS Gold Store. Il prezzo è 1.499,00 euro.