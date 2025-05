Apple MacBook Air M4 in super promo su Amazon

Se sei alla ricerca di un ottimo laptop, perfetto in mobilità, veloce e leggero allora devi assolutamente dare un’occhiata all’offerta disponibile su Amazon. Si tratta di una promozione imperdibile, da prendere al volo. Stiamo parlando del nuovo Apple MacBook Air M4. Cosa stai aspettando? Oggi è tuo a soli 1049 euro, invece di 1249 euro.

La versione in offerta è quella da 16GB di RAM e 256GB di SSD. Un’ottima combinazione per chi cerca fluidità e tranquillità sia per produttività che per intrattenimento. Il vantaggio è che questo notebook è estremamente sottile e leggero, grazie alla sua scocca di ultima generazione. Inoltre, essendo senza ventole, è silenziosissimo.

Con Amazon Prime hai inclusa anche la consegna gratuita. In più, sempre direttamente con Amazon, puoi decidere di pagare questo ordine in 12 rate a tasso zero da soli 87,42 euro al mese. Si tratta di un’ottima opportunità per ottimizzare questo acquisto e approfittare dell’ottimo prezzo con il quale viene venduto in queste ore.

Apple MacBook Air M4: una vera potenza

Il nuovo Apple MacBook Air M4 è una vera e propria potenza tra le tue mani. Basta limiti, anche un dispositivo che puoi facilmente portare con te. Iperleggero ed extraveloce, è la scelta indispensabile per chi ama non rinunciare proprio a nulla. Goditi i tuoi impegni e le tue passioni in modo fluido e rapido. Oggi lo compri su Amazon a soli 1049 euro.

Dotato del nuovo Chip Apple M4, questo dispositivo è eccellente. Le sue prestazioni raggiungono livelli ottimi per garantire velocità nei processi e tanta fluidità. Provalo anche in multitasking e scopri quanto è versatile. Tutto questo con una batteria studiata per resistere 18 ore con una sola carica.

Acquista ora il tuo Apple MacBook Air M4 a soli 1049 euro, invece di 1249 euro.