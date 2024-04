Windows 11: Microsoft consiglia le app nel menu Start

Come anticipato due giorni fa, Microsoft ha iniziato a pubblicizzare app di terze parti nel menu Start. La novità è inclusa nella build 22635.3495 disponibile per gli iscritti al canale Beta del programma Insider. È tuttavia possibile disattivare i suggerimenti nelle impostazioni.

Promozioni di app nel menu Start

Nelle ultime settimane, Microsoft ha annunciato diverse modifiche per il menu Start (considerato pessimo da un ex ingegnere) di Windows 11. Le novità riguardano in particolare la sezione Recommended (Elementi consigliati in italiano). A partire dalla build 22635.3140 (canale Beta) dell’8 febbraio, le icone delle app aggiunte di recente vengono raggruppate in una cartella.

Con la build 22635.3350 (canale Beta) del 13 marzo è stata introdotta un’altra novità. Nella sezione Recommended sono mostrate le app più utilizzate (se non già aggiunte al menu Start o alla barra delle applicazioni). Alcuni utenti (al momento sono negli Stati Uniti) che hanno installato la build 22635.3495 (canale Beta) vedranno ora suggerimenti per app di terze parti disponibili nel Microsoft Store, come 1Password.

L’azienda di Redmond sottolinea che si tratta un esperimento, quindi la disponibilità nelle prossime build dipenderà dai feedback ricevuti. In futuro potrebbe essere anche aggiunta l’opzione per mostrare il pulsante Recommended nella barra delle applicazioni. Fortunatamente è possibile disattivare le “inserzioni pubblicitarie” in Impostazioni > Personalizzazione > Start > Mostra consigli per suggerimenti, promozioni di app e altro .

La build 22635.3495 include anche una novità per Copilot. È possibile “staccare” il pannello dal lato destro del desktop e ottenere una finestra che può essere spostata e ridimensionata, come per le app tradizionali.