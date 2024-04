Windows 11: problemi con l'aggiornamento KB5036980

L’aggiornamento cumulativo opzionale KB5036980 per Windows 11, rilasciato la scorsa settimana da Microsoft, porta con sé alcuni problemi confermati dalla software house stessa all’interno del Feedback Hub. Purtroppo, la notizia non stupisce, considerando come sia ormai quasi diventata una costante.

Problemi confermati per Windows 11 KB5036980

Il primo intoppo è quello legato alla comparsa dell’errore 0x80070520 quando si prova a cambiare l’immagine del profilo. Sembra accadere esclusivamente per chi utilizza il PC con un account locale (dunque senza un account Microsoft). Stando a quanto riportato dalla redazione del sito Windows Latest, che ha pubblicato lo screenshot visibile qui sotto, la responsabilità è da attribuire all’impossibilità di salvare il file nella cartella AppData\Roaming\Microsoft\Windows\AccountPictures .

Come anticipato, il team al lavoro sul sistema operativo è a conoscenza del problema. Una patch correttiva sarà inclusa in uno dei prossimi update, con tutta probabilità quello cumulativo opzionale distribuito a fine maggio o, in alternativa, il Patch Tuesday obbligatorio di giugno.

Stiamo lavorando continuamente per migliorare la vostra esperienza, sulla base di questo feedback. Abbiamo apportato alcuni cambiamenti e altri sono in arrivo.

Lo stesso sito aveva già segnalato la presenza di un bug simile in KB5036893, il Patch Tuesday di aprile distribuito nella prima parte del mese.

Un workaround a cui ricorrere per aggirare l’errore è quello che passa dalla copia manuale della nuova immagine profilo (in formato .png) all’interno della cartella C:\Utenti\***\AppData\Roaming\Microsoft\Windows\AccountPictures , eseguendo poi un riavvio del computer.

Purtroppo, non si tratta dell’unico problema segnalato per l’update. Alcuni utenti su Reddit lamentano di essere stati bloccati su una schermata nera per ore, altri di aver dovuto reinstallare il sistema operativo. Qualcuno ha anche sperimentato la comparsa della Blue Screen of Death.

Già di per sé, l’aggiornamento KB5036980 per Windows 11 non è partito nel migliore dei modi. La più importante novità introdotta è quella che aggiunge le pubblicità al menu Start, con l’obiettivo di promuovere le applicazioni di terze parti, spingendo gli utenti al loro download. Sono visualizzate all’interno della sezione Elementi consigliati. Fortunatamente, c’è un’opzione per disattivarle.