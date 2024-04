Windows 11 24H2: nuovi dettagli su AI Explorer

Windows 11 24H2 includerà diverse funzionalità che sfruttano l’intelligenza artificiale. Una delle novità più attese è AI Explorer (nome non ufficiale) che Microsoft dovrebbe svelare durante l’evento del 20 maggio dedicato alle versioni consumer di Surface Pro 10 e Laptop 6. Il noto Zac Bowden di Windows Central ha ricevuto nuovi dettagli sull’app che sarà probabilmente un’esclusiva dei dispositivi con chip Qualcomm.

Più informazioni su AI Explorer

Per motivi di privacy, ma anche di prestazioni, AI Explorer verrà eseguita localmente, quindi senza accesso al cloud. Ecco perché saranno necessari almeno 16 GB di RAM e soprattutto i processori Snapdragon X Elite/Plus di Qualcomm, gli unici con NPU (Neural Processing Unit) sufficientemente potente (45 trilioni di operazioni al secondo).

In base alle fonti di Bowden, AI Explorer funzionerà in background e registrerà tutte le interazioni dell’utente con il sistema operativo e le app (ovviamente si potrà disattivare o escludere le app). Ad esempio, AI Explorer ricorderà una conversazione con WhatsApp e mostrerà il contenuto in caso di richiesta. Può inoltre generare riassunti di chat, email e pagine web.

Attraverso un campo mostrato nella parte superiore dello schermo sarà possibile cercare ogni cosa “tracciata” da AI Explorer. L’utente dovrà solo inserire un prompt (input) in linguaggio naturale. L’app fornirà anche suggerimenti contestuali in base a quello che “vede” sullo schermo. Può inoltre confrontare due documenti e comprendere il testo di email o conversazioni. La funzionalità è nota come Screen Understanding.

AI Explorer non è l’unica novità prevista con Windows 11 24H2. Tutte le informazioni verranno divulgate durante l’evento Surface del 20 maggio e la conferenza Build del 21-23 maggio.