Microsoft: evento a maggio per Surface e Windows 11

La conferenza Build 2024 è programmata per il 21-23 maggio. Microsoft ha annunciato anche un evento speciale, che si terrà a Seattle il 20 maggio, durante il quale il CEO Satya Nadella svelerà i nuovi Surface e le funzionalità di Windows 11 relative all’intelligenza artificiale generativa. L’evento del 21 marzo è invece dedicato ai clienti business.

Surface Pro 10 e Surface Laptop 6

Nell’invito ricevuto dalla stampa specializzata è scritto che il CEO parlerà della visione IA attraverso hardware e software. L’evento non verrà trasmesso in streaming e sarà riservato ai giornalisti che parteciperanno di persona. I dettagli sono scarsi, ma quasi certamente verranno annunciati i nuovi Surface Pro 10 e Surface Laptop 6 per gli utenti consumer.

Secondo Zac Bowden di Windows Central, Microsoft svelerà i modelli ARM con processore Snapdragon X Elite. Per il Surface Pro 10 non sono previste novità estetiche, ma il dispositivo avrà uno schermo OLED, una webcam ultra grandangolare e il chip NFC. Il Surface Laptop 6 dovrebbe invece avere un nuovo design con cornici più sottili e angoli arrotondati, un touchpad aptico più grande, due porte USB Type-C e una porta USB Type-A.

I due Surface arriveranno sul mercato nel mese di giugno. I modelli con processori Intel Core Ultra dovrebbero essere disponibili solo per i clienti business e saranno in vendita dal mese di aprile.

Tra le novità IA del sistema operativo, che verranno incluse in Windows 11 24H2, ci saranno Super Resolution e AI Explorer. Quest’ultima funzionalità consente di cercare facilmente app, documenti, pagine web e altri contenuti usando il linguaggio naturale.