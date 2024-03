DirectSR (Super Resolution): nuovi dettagli da Microsoft

Emergono oggi dettagli importanti a proposito di DirectSR, l’API che Microsoft metterà a disposizione degli sviluppatori di videogiochi per integrare la tecnologia Super Resolution all’interno dei loro titoli. Sappiamo che la presentazione ufficiale andrà in scena durante la Game Developers Conference delle prossime settimane, ma un post appena pubblicato dal team di DirectX fa chiarezza su alcuni aspetti chiave della novità.

Microsoft spiega DirectSR (Super Resolution)

Anzitutto, non dovrebbe trattarsi di un’esclusiva riservata ai PC con processori Intel Core Ultra come ipotizzato a metà febbraio. È infatti citato in modo esplicito il supporto per le tecnologie NVIDIA DLSS (Deep Learning Super Sampling), AMD FidelityFX e Intel XeSS.

Microsoft conferma inoltre che l’accesso a DirectSR sarà presto abilitato per gli addetti ai lavori, sotto forma di anteprima pubblica, all’interno dell’Agility SDK. Questo permetterà agli sviluppatori di iniziare a sperimentare la novità e la sua integrazione nei giochi, fornendo al tempo stesso feedback utili al gruppo di Redmond.

Stando a quanto reso noto, il progetto è stato fin qui portato avanti in collaborazione con i produttori GPU.

I vantaggi di Super Resolution per il gaming

A cosa servirà, in termini concreti, per i giocatori? Si occuperà di aumentare la risoluzione e di conseguenza la qualità della grafica durante l’esecuzione dei titoli. In altre parole, il PC potrà elaborare in bassa definizione le immagini da mostrare sullo schermo, così da assicurare una buona fluidità anche quando il comparto hardware non è propriamente di ultima generazione, lasciando che sia poi la tecnologia Super Resolution a occuparsi di migliorare la qualità del risultato finale, senza richiedere un’enorme potenza di calcolo.

Sistemi di questo tipo già esistono, come quelli di NVIDIA, AMD e Intel citati poc’anzi. Ciò che farà l’API DirectSR di Microsoft sarà semplificare il lavoro degli sviluppatori che ne vogliono sfruttare le potenzialità.