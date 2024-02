Windows 11: Automatic Super Resolution sarà DirectSR

Microsoft annuncerà in via ufficiale DirectSR durante l’evento GDC (Game Developers Conference) in scena a San Francisco dal 18 al 22 marzo. Di cosa si tratta? È il nome definitivo della funzionalità in arrivo su Windows 11 e identificata in un primo momento come Automatic Super Resolution. Sarà di particolare interesse per gli appassionati di gaming.

DirectSR per Windows 11: presentazione alla GDC

Della novità si è iniziato a discutere nelle scorse settimane, dopo aver ritrovato un indizio all’interno di una build di anteprima del sistema operativo, ipotizzandone poi la compatibilità esclusiva con i processori della famiglia Intel Core Ultra. In estrema sintesi, è una tecnologia (simile a Deep Learning Super Sampling di NVIDIA, FidelityFX Super Resolution di AMD e Xe Super Sampling di Intel) che si occuperà di incrementare le prestazioni del PC durante l’esecuzione dei giochi, effettuando il rendering a bassa risoluzione e poi sfruttando l’intelligenza artificiale per aumentarla. Così facendo, anche senza un comparto hardware o una scheda video di ultima generazione, si potranno ottenere risultati più che soddisfacenti, pesando il meno possibile sulle risorse disponibili.

In un appuntamento messo in agenda per il 21 marzo, si legge che Il team di DirectX mostrerà gli ultimi aggiornamenti, le demo e le migliori pratiche per lo sviluppo di giochi, insieme a partner chiave come AMD e NVIDIA . Il passaggio più interessante è però quello secondo cui Microsoft, nell’occasione, fornirà un’anteprima di DirectSR, rendendo più semplice che mai per gli sviluppatori di videogiochi effettuare scalare la risoluzione su tutti i dispositivi Windows .

La novità potrebbe fare il suo debutto con l’aggiornamento 24H2 (o 2024 Update) in arrivo per Windows 11 durante la seconda metà dell’anno. Occhi puntati sulla conferenza di San Francisco per saperne di più. Un’ennesima dimostrazione di come il gruppo di Redmond punti sempre più sul fronte gaming, anche in virtù del cambio di strategia relativo a Xbox annunciato di recente.