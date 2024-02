Il futuro di Xbox va oltre la piattaforma

Come anticipato nei giorni scorsi, Microsoft ha fatto chiarezza sul futuro di Xbox, attraverso la pubblicazione di un filmato sul canale ufficiale YouTube (visibile qui sotto) in cui il numero uno Phil Spencer e Sarah Bond, sostanzialmente, confermano gran parte di quanto già previsto dalle indiscrezioni. La novità più importante è quella che riguarda l’arrivo sulle piattaforme concorrenti di alcuni titoli fino a oggi rimasti un’esclusiva.

Xbox: la nuova strategia di Microsoft

La nuova strategia del gruppo passa da quella che può essere interpretata come una presa di coscienza: Per garantire il successo sul lungo termine di Xbox e dell’industria nel suo complesso, dobbiamo continuare a evolvere . Questo significa, tra le altre cose, portare alcuni giochi del proprio catalogo su PS5 e Switch. Quali? Non si tratta di Starfield né del nuovo Indiana Jones. Al momento non sono stati svelati, ma dovrebbe trattarsi di Hi-Fi Rush, Pentiment, Sea of Thieves e Grounded.

Il migliore riassunto possibile di quanto annunciato è un post su X dell’account ufficiale.

Nel 2024 arriveranno giochi come Senua’s Saga: Hellblade II, Indiana Jones e l’Antico Cerchio, Avowed, Ara: History Untold e Towerborne;

la volontà è quella di rendere accessibili più titoli a più giocatori, in tutto il mondo;

confermato l’arrivo di quattro giochi Xbox sulle altre piattaforme (titoli disponibili per gli utenti Xbox da almeno un anno);

i giochi Activision Blizzard saranno inclusi nel Game Pass (Diablo IV dal 28 marzo per PC e console);

confermata la roadmap hardware con maggiori opzioni di console e controller (il riferimento potrebbe essere a una Xbox portatile);

(il riferimento potrebbe essere a una Xbox portatile); confermati gli impegni sui fronti della retrocompatibilità e del cloud;

nuovi dettagli saranno svelati nell’evento Xbox Showcast di giugno.

E la console portatile? Nessuna conferma ufficiale, come appena scritto, ma l’ipotesi non è da scartare. Nel podcast si cita però in modo esplicito il più grande salto tecnologico mai compiuto per la prossima generazione di Xbox. In un’intervista rilasciata a The Verge, Phil Spencer va oltre e fa riferimento a un hardware unico , senza però lasciar trapelare altri dettagli.

Sono un grande fan delle console portatili. Sono un grande fan, ma non c’è niente da annunciare.

