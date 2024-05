Xbox Series S a soli 267€ su Amazon insieme a 3 mesi di GamePass Ultimate

Siete ancora in attesa di fare un salto verso la current-gen videoludica, ma non volete svuotare il portafoglio? Amazon ha un’offerta che non potete perdere. Parliamo della fantastica Xbox Series S, ora disponibile a un prezzo incredibile di soli 267 euro, completa di 3 mesi di abbonamento all’Xbox GamePass Ultimate. E per chi preferisce pagare a rate, c’è l’opzione di pagamento con Cofidis.

Xbox Series S: caratteristiche principali

La Xbox Series S è il passaporto perfetto per entrare nella current-gen senza spendere grosse cifre. Questa console, che vi arriverà con un controller Xbox, cavo HDMI e cavo di alimentazione, è completamente digitale. Dotata di un SSD da 512GB, è progettata per offrire tempi di caricamento fulminei e un’esperienza di gioco fluida. Ma il vero colpo di scena è l’abbonamento all’Xbox GamePass Ultimate, incluso per i primi 3 mesi, che vi dà accesso a un vastissimo catalogo di giochi.

La Xbox Series S offre una porta d’ingresso ideale nel mondo delle console di nuova generazione, con un prezzo accessibile e prestazioni che non deludono. È perfetta per chi vuole godersi giochi di alta qualità senza dover spendere una fortuna. E grazie alla sua natura completamente digitale, non dovrete più preoccuparvi di cambiare dischi: tutto è a portata di download.

Non perdete tempo, perché queste offerte non durano per sempre. Xbox Series S a soli 267 euro e 3 mesi di abbonamento al Game Pass Ultimate è qualcosa di incredibile. Con Amazon Prime, le spedizioni sono rapide e gratuite in tutta Italia. Che aspettate?