Apple TV+ gratis? Tutte le promozioni disponibili

Apple TV+ si distingue per l’alta qualità delle sue produzioni, che includono titoli originali premiati e contenuti che non troverai su altre piattaforme. Con serie e film curati nei dettagli e una strategia che privilegia la qualità sulla quantità, Apple TV+ è una scelta ideale per chi cerca storie uniche e ben realizzate. Inoltre Apple offre diverse opzioni per iniziare gratuitamente, consentendo agli utenti di scoprire la piattaforma prima di decidere se proseguire con l’abbonamento. Il primo passo è la prova gratuita di 7 giorni, disponibile per tutti i nuovi iscritti.

Le promozioni di Apple TV+

Apple TV+ offre diverse modalità per risparmiare e accedere ai suoi contenuti gratuitamente, anche oltre i 7 giorni di prova standard:

Acquisto di un dispositivo Apple

Quando si acquista un nuovo dispositivo Apple, come un iPhone, un iPad, un Mac o un Apple TV, Apple offre un periodo prolungato di accesso gratuito a Apple TV+. La durata varia a seconda del dispositivo e delle promozioni in corso, e può arrivare fino a 12 mesi. Una volta configurato il nuovo dispositivo con il proprio Apple ID, l’offerta si attiva automaticamente, permettendo di esplorare il catalogo senza spese aggiuntive. Accesso gratuito con Apple Music per Studenti

Se sei uno studente abbonato a Apple Music, hai diritto a un ulteriore vantaggio: l’accesso gratuito a Apple TV+ incluso nell’abbonamento a Apple Music. In questo modo, puoi goderti la musica e i contenuti di Apple TV+ a un prezzo scontato, una soluzione perfetta per chi è ancora in formazione. Apple One: un abbonamento completo

Apple ha creato anche una soluzione conveniente per chi vuole accedere a più servizi: il pacchetto Apple One. Questo piano offre una combinazione di Apple TV+, Apple Music, Apple Arcade e iCloud+ a un prezzo unico, con un risparmio rispetto ai singoli abbonamenti. Con Apple One, gli utenti possono accedere a un’ampia gamma di servizi Apple, semplificando la gestione degli abbonamenti.

Prova gratuitamente Apple TV+

Durante la prova gratuita di 7 giorni, è possibile esplorare i contenuti senza impegno. Se, prima della fine del periodo, decidi di non voler continuare con l’abbonamento, puoi annullarlo senza alcun costo. Per conoscere l’offerta completa di Apple TV+ clicca qui.