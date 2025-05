Internazionali di Roma: quando gioca Sinner e come vedere il match

Gli Internazionali di Roma 2025 sono iniziati ed è ora tutto pronto per il debutto di Jannik Sinner. Il campione italiano torna in campo dopo la squalifica e dovrà sfidare Mariano Navone, argentino e numero 99 del ranking ATP. Si tratta di un match ampiamente alla portata per Sinner che, però, dovrà fare i conti con il lungo periodo di stop e con i possibili effetti sul suo stato di forma.

Il match Sinner vs Navone è valido per il secondo turno degli Internazionali di Roma (Sinner entra in gioco proprio dal secondo turno) e si giocherà sabato 10 maggio 2025 con un orario ancora da definire, in quanto dipenderà dalla durata dei match precedenti. La partita non inizierà prima delle 19:00.

La conferenza stampa di Sinner

Credits copertina: Valentin Balan / Unsplash