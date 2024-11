Come vedere Lazio-Porto in diretta streaming da Italia ed estero

In diretta dallo stadio Olimpico e in esclusiva streaming su NOW (anche dall’estero con NordVPN), Lazio-Porto è il big match di Europa League in cui la squadra di mister Baroni è chiamata a confermare le proprie ambizioni nel torneo. Si gioca questa sera, giovedì 7 novembre, alle ore 21:00.

Guarda in streaming Lazio-Porto di Europa League

Sono proprio i biancocelesti a guidare la classifica della competizione, in testa a 9 punti come Tottenham e Anderlecht, ma con una migliore differenza reti. Solo 4 punti, invece, per i portoghesi, che si sono comunque rilanciati nell’ultimo turno grazie alla vittoria contro l’Hoffenheim.

Se vuoi vedere la partita in streaming hai a disposizione la diretta esclusiva su NOW: ti basta il pass Sport, accessibile in abbonamento da 14,99 euro al mese. Non rinunciare alla telecronaca in italiano, anche se ti trovi all’estero, grazie a NordVPN (scopri la promo).

Stesso modulo per le probabili formazioni che i due allenatori dovrebbero schierare dal primo minuto.

Lazio (4-2-3-1): Mandas; Marusic, Gigot, Romagnoli, Nuno Tavares; Guendouzi, Vecino; Tchaouna, Pedro, Zaccagni; Castellanos;

Porto (4-2-3-1): Diogo Costa; Fernandes, Djalò, Perez, Moura; Varela, Nico; Pepé, Namaso, Galeno; Omorodion.

I bookmaker danno i biancocelesti come favoriti dal pronostico, anche e soprattutto per il fattore campo.

Come vedere la partita in italiano dall’estero

Se sei in viaggio o in trasferta lontano dall’Italia, ma non vuoi rinunciare alla telecronaca nella nostra lingua per Lazio-Porto, NordVPN ha la soluzione adatta a te.

Se non lo hai ancora fatto, scarica l’app di NordVPN (in offerta), poi aprila sul dispositivo che hai scelto per vedere la partita;

selezione un server italiano dall’elenco proposto per navigare con un indirizzo IP del nostro paese;

avvia lo streaming su NOW e goditi il grande calcio dell’Europa League in diretta.