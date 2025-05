DAZN For Business in offerta lancio a 29€ al mese per il primo anno

DAZN For Business è il servizio streaming di DAZN pensato per bar, ristoranti e locali. In questi giorni è in offerta lancio a 29 euro al mese per il primo anno, anziché 160 euro, e inserendo il codice promo 1boxgratis in fase di pagamento si otterrà il primo DAZN TV BOX gratis. L’offerta è valida fino al 9 giugno 2025.

Con DAZN For Business i titolari di un locale possono attirare nuova clientela offrendo loro tutte le partite di Serie BKT, della Liga EA Sports e, quest’estate, tutti gli incontri del nuovo Mondiale per Club, con protagonista anche l’Inter, fresca finalista di Champions League dopo l’eroica vittoria in semifinale contro il Barcellona.

Come funziona DAZN For Business

L’attivazione dell’abbonamento DAZN For Business per il proprio locale richiede soltanto l’iscrizione online sul sito DAZN e l’inserimento di un metodo di pagamento. Dopo aver attivato il piano, si potrà procedere con l’installazione collegando il box di DAZN alla rete Internet e al televisore. Gli unici requisiti di cui bisogna essere in possesso sono un televisore con una porta HDMI e una connessione a Internet pari o superiore ad una velocità di 17 Mbps.

Il pacchetto DAZN For Business include tutte le partite del campionato di Serie B, tutte le gare de LaLiga (la divisione dove giocano Real Madrid, Barcellona e Atletico Madrid per intenderci), più tutti i 63 incontri del nuovo Mondiale per Club voluto dalla FIFA. Gli altri sport trasmessi sono la massima serie del campionato italiano di basket, la CEV Volleyball Champions League, più il tennis, il ciclismo e gli sport invernali dei canali Eurosport.

I titolari di un bar, ristorante o locale possono scegliere tra due piani: annuale con pagamento dilazionato da 29 euro al mese invece di 160 euro (permanenza minima di 12 mesi), oppure annuale con pagamento in un’unica soluzione da 299 euro all’anno invece di 1.920 euro. Entrambe le offerte sono valide fino al 9 giugno 2025.