Inter-Barcellona 6 maggio: dove vederla in chiaro e in streaming

Dentro o fuori: Inter e Barcellona si giocano tutto nella semifinale di ritorno della Champions League con l’intento di accedere alla finalissima del 31 maggio che si giocherà a Monaco di Baviera per sfidare una tra PSG e Arsenal. L’andata terminata 3-3 apre a qualsiasi risultato e, possibilmente, a una partita altrettanto spettacolare.

Calcio d’inizio fissato alle ore 21 con partita che verrà trasmessa in chiaro su TV8, in streaming su NOW con il pass Sport e naturalmente su Sky Sport e SkyGO. Se ti trovi all’estero e non vuoi perdertela con il commento di Fabio Caressa e Beppe Bergomi ti suggeriamo di usare NordVPN.

Qualunque cosa decida di utilizzare, che sia il sito web di TV8 o se vuoi semplicemente sfruttare il tuo abbonamento a Sky o NOW e ti trovi all’estero, con NordVPN risolvi il problema più grande: la restrizione geografica attiva sulle app.

Solitamente, infatti, non è possibile accedere ai cataloghi italiani delle piattaforme streaming se ti trovi fuori dall’Italia e quindi saresti in teoria impossibilitato a vedere la partita con il commento in italiano. Un problema facilmente risolvibile, appunto, con NordVPN in questo modo:

Attiva NordVPN con il nuovo sconto di maggio Scarica NordVPN nello stesso dispositivo in cui intendi vedere la partita Apri NordVPN e inserisci le credenziali scelte in fase di registrazione Apri la lista dei server e collegati a uno dei server italiani A questo punto potrai aprire il sito web di TV8 o le piattaforme streaming SkyGO e NOW per guardare la partita come se fossi in Italia

Non perdere dunque l’occasione di vivere quella che per l’Inter sarà il match dell’anno anche se ti trovi all’estero. Il calcio d’inizio di Inter-Barcellona è fissato alle 21: non farti trovare impreparato.