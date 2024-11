Derby della Mole: come vedere Juventus-Torino in diretta streaming

Juventus-Torino non è mai una partita come le altre: va in scena il derby della Mole numero 209 e lo puoi vedere in diretta streaming su DAZN, anche dall’estero senza rinunciare alla telecronaca in italiano, grazie a NordVPN (più avanti ti spieghiamo come). Si gioca sabato 9 novembre alle ore 20:45, nella cornice dell’Allianz Stadium.

Serie A: guarda il derby Juventus-Torino in streaming

I bianconeri hanno assoluto bisogno di una vittoria per rimanere agganciati alle posizioni di testa, magari approfittando dello sconto diretto Inter-Napoli: al momento sono sesti in classifica a 21 punti. Decima posizione invece per i granata, a 14 punti come l’Empoli che li segue.

Come anticipato, puoi vedere in streaming la partita in diretta su DAZN. Trattandosi di un match in co-esclusiva, è incluso nell’abbonamento Goal Pass da 13,99 euro al mese. La telecronaca è di Edoardo Testoni, affiancato da Massimo Ambrosini per il commento tecnico: la puoi ascoltare anche dall’estero grazie a NordVPN.

Qualche problema di infortuni per i due allenatori, Thiago Motta e Vanoli. Queste le probabili formazioni schierate al fischio d’inizio.

Juventus (4-2-3-1): Di Gregorio; Savona, Gatti, Kalulu, Cambiaso; Locatelli, Thuram; Conceiçao, Koopmeiners, Yildiz; Vlahovic;

Torino (3-5-2): Milinkovic-Savic; Walukiewicz, Coco, Masina; Lazaro, Vlasic, Ricci, Ilic, Sosa; Sanabria, Njie.

Complice il fattore campo e la classifica, il pronostico dei bookmaker vede favoriti i bianconeri.

Come vedere la partita in italiano dall’estero

Ecco come vedere il derby della Mole dall’estero senza rinunciare alla telecronaca in italiano, ovunque tu sia, grazie alla soluzione di NordVPN. Devi solo seguire questi pochi e semplici passi.

Lancia l’applicazione di NordVPN (scopri la promo) sul dispositivo che hai scelto per vedere la partita;

collegati a un server italiano per ottenere un indirizzo IP del nostro paese;

inizia lo streaming su DAZN per goderti il match.