Formula 1, GP Giappone: a che ora c'è la gara e dove vederla in TV

La Formula 1 torna in pista con il Gran Premio del Giappone previsto per domenica 6 aprile 2025. Dopo le qualifiche delle ultime ore, in Pole Position partirà Max Verstappen che ha fatto registrare il giro più veloce con una notevole prova di forza che lo pone anche come favorito per la vittoria. Seconda posizione per Lando Norris e terza per Oscar Piastri. Quarto, invece Leclerc. Solo ottavo Lewis Hamilton con la seconda Ferrari.

La gara sarà trasmessa da Sky per i clienti che hanno attivato il pacchetto Sky Sport.

Formula 1, GP Giappone: l’orario della gara

Il fuso orario potrà creare qualche problema ma seguire la gara non sarà impossibile. Il semaforo verde per il GP del Giappone, infatti, è programmato per la mattina di domenica 6 aprile quando in Italia saranno le 7:00.

Dove vedere la gara in TV

Come sempre, il GP del Giappone di Formula 1 sarà trasmesso da Sky, per tutti gli utenti che hanno attivato il pacchetto Sky Sport. Ricordiamo, infatti, che Sky ha i diritti della Formula 1 e garantisce una copertura completa di tutti gli eventi della stagione.

