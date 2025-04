Come vedere Roma-Juventus in streaming gratis su DAZN

Puoi vedere Roma-Juventus in streaming gratis su DAZN. È il regalo della piattaforma a tutti i tifosi e agli appassionati del grande calcio. Si gioca domenica 6 aprile alle ore 20:45, nella cornice dello stadio Olimpico, per la giornata 31 di Serie A. Per guardare la partita è sufficiente registrarsi al servizio, non servono abbonamenti.

Roma-Juventus di Serie A è in streaming gratis

Si tratta di un big match molto importante nell’ottica della qualificazione alla Champions League. I giallorossi sono sesti in classifica con 52 punti (gli stessi della Lazio che li segue), mentre i bianconeri si trovano in quinta posizione a 55 punti, uno in meno del Bologna quarto e a tre distanze dall’Atalanta terza, impegnate in casa rispettivamente con il Napoli e con la Lazio. Da questo turno di campionato usciranno verdetti importanti.

Grazie agli accordi siglati dalla piattaforma con Lega Serie A, la partita è in streaming gratis su DAZN. C’è la telecronaca di Pierluigi Pardo, affiancato da Dario Marcolin per il commento tecnico.

Queste le probabili formazioni al fischio d’inizio. I padroni di casa devono rinunciare a Saelemaekers (squalificato), Abdulhamid, Dybala e Rensch (infortunati), mentre tra gli ospiti gli assenti sono Cambiaso, Douglas Luiz e Gatti (in infermeria) senza considerare Bremer e Cabal out ormai da molto tempo. Stesso modulo schierato dai due allenatori, Ranieri e Tudor.

Roma (3-4-2-1): Svilar; Mancini, Hummels, Ndicka; Celik, Koné, Cristante, Angelino; Soulé, Pellegrini; Dovbyk;

Juventus (3-4-2-1): Di Gregorio; Kalulu, Veiga, Kelly; Nico Gonzalez, Locatelli, Thuram, McKennie; Conceicao, Yildiz; Vlahovic.

Il fattore campo pesa sul pronostico, con i giallorossi leggermente favoriti rispetto ai bianconeri.

Ricapitolando, se ti stai chiedendo come vedere in streaming gratis la partita, è davvero semplice: ti basta registrarti a DAZN, senza dover attivare un abbonamento. Con la sola apertura dell’account puoi guardare il big match in diretta sui tuoi dispositivi.