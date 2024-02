Il futuro di Xbox: meno esclusive e console portatile?

Tra un paio di giorni conosceremo tutti i dettagli relativi al futuro di Xbox: la divisione di Microsoft attiva sul fronte gaming ha annunciato, per giovedì 15 febbraio (quando in Italia saranno le ore 21) la pubblicazione di un podcast che vedrà protagonisti Phil Spencer, Sarah Bond e Matt Booty. Non sono da escludere novità importanti sul fronte delle esclusive e dei prodotti hardware.

Le due console di ultima generazione, Series X e Series S, non hanno fin qui generato le vendite sperate. Il confronto con PS5 vede uscire nettamente a testa alta la piattaforma concorrente di casa Sony. Inoltre, dopo anni di forte crescita, il ritmo delle sottoscrizioni a Game Pass ha subito una brusca frenata, complice anche alcuni ritardi nell’uscita dei giochi più importanti.

Ecco perché, nell’appuntamento di giovedì, potrebbero essere svelate novità importanti per quanto riguarda i progetti sia sul fronte software sia in ambito hardware.

Please join us for a special edition of the Official Xbox Podcast.

Hear from Phil Spencer, Sarah Bond and Matt Booty as they share updates on the Xbox business. pic.twitter.com/TxwWJVUbgx

— Xbox (@Xbox) February 12, 2024