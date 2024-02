Su Microsoft Store arrivano i giochi senza download grazie ad Arcade

Microsoft ha lanciato una nuova funzione nel suo Microsoft Store che permette agli utenti di provare alcuni giochi senza doverli installare. Si chiama Arcade e si basa sul cloud gaming, ovvero la possibilità di giocare in streaming tramite Internet.

Come funziona Arcade

Per usare Arcade, basta aprire il Microsoft Store e cercare un gioco che supporta questa funzione. Si riconoscono facilmente perché hanno un pulsante “Gioca ora” in alto nella pagina del negozio. Cliccando su questo pulsante, si apre una nuova finestra dove si può iniziare a giocare dopo un breve caricamento. La finestra ha il titolo “Microsoft Store” e una barra laterale che mostra altri giochi disponibili con Arcade.

Arcade permette di giocare per quattro secondi a una selezione di giochi casual, che non richiedono una grafica o una trama complessa. Si tratta di giochi come Amazing Jewels, Amazing Bubble Breaker o 2020 Connect, che si possono trovare anche su siti web di giochi online come Crazy Games o Poki. Alcuni di questi giochi hanno la dicitura “Start Game” nel titolo, per indicare che si tratta solo di una demo e non del gioco completo.

I pro e i contro di Arcade

Arcade offre alcuni vantaggi agli utenti di Windows. Il primo è che permette di provare i giochi prima di acquistarli o installarli, per vedere se piacciono o no. Il secondo è che non occupa spazio sul disco rigido, poiché i giochi vengono eseguiti in remoto. Il terzo è che non richiede requisiti hardware elevati, poiché la grafica viene elaborata dal server e non dal dispositivo.

Tuttavia, Arcade ha anche degli svantaggi. Il primo è che richiede una connessione a Internet stabile e veloce, altrimenti i giochi potrebbero avere dei ritardi o delle interruzioni. Il secondo è che la qualità dei giochi è limitata, sia per la risoluzione che per la varietà. Infatti, i giochi disponibili con Arcade sono solo quelli casual, e non quelli più complessi e immersivi come Baldur’s Gate 3 o Cyberpunk 2077. Il terzo è che la maggior parte dei giochi ha delle app o degli acquisti in-game, che potrebbero essere fastidiosi o costosi.

Altri servizi di cloud gaming

Arcade non è il primo servizio di cloud gaming disponibile sul mercato. Ci sono anche altri servizi che offrono la possibilità di giocare in streaming a una vasta gamma di giochi, anche quelli più recenti e popolari. Tra questi, ci sono Xbox Cloud Gaming, Google Stadia, Amazon Luna e Nvidia GeForce Now. Questi servizi, però, richiedono un abbonamento a pagamento o l’acquisto dei giochi, mentre Arcade è gratuito. Inoltre, questi servizi sono accessibili tramite browser web o app dedicate, mentre Arcade è integrato nel Microsoft Store.