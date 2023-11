Amazon Luna arriva in Italia: è gratis con Prime

Amazon Luna arriva oggi in Italia: per mettere subito alla prova il servizio di cloud gaming non bisogna far altro che raggiungere l’indirizzo luna.amazon.it. Permette di giocare a titoli come Fortnite e Trackmania (ma non solo) da una moltitudine di dispositivi, senza doverli scaricare né installare e senza l’obbligo di acquistare console o computer dedicati.

Tutto su Amazon Luna, il cloud gaming

Come vedremo a breve, le Fire TV offrono il supporto alla piattaforma. Per questo motivo, il gruppo ha deciso di rilasciare un aggiornamento che perfeziona la loro interfaccia, includendo la nuova sezione Giochi. Passiamo dunque in rassegna tutti i dettagli a proposito della nuova iniziativa messa in campo da Amazon e che strizza l’occhio agli appassionati di gaming.

Compatibilità

Partiamo dalla compatibilità. È garantita per i lettori multimediali della gamma Fire TV, una selezione di Smart TV a marchio Samsung e LG, i tablet della linea Fire, PC con sistema operativo Windows, Mac, Chromebook, prodotti Android, iPhone e iPad.

Prezzi e giochi

Per quanto riguarda i prezzi, l’utilizzo è gratis con la sottoscrizione Prime, offrendo l’accesso ad alcuni giochi a rotazione. Inoltre, è possibile collegare il proprio account Ubisoft per eseguire i giochi PC già posseduti.

Non manca poi la possibilità di scegliere l’abbonamento Luna+ al costo mensile di 9,99 euro (in prova senza spese per sette giorni) per sbloccare una libreria di titoli che spazia dal genere action alle avventure, passando per i grandi classici della storia videoludica. Qualche esempio? I primi disponibili sono Team Sonic Racing, Spongebob: Battle for Bikini Bottom e Batman: Arkham Knight.

Ancora, con Ubisoft+ (17,99 euro al mese) è garantita la possibilità di giocare alle ultime uscite del publisher francese come Assassin’s Creed Mirage e Avatar: Frontiers of Pandora. Non è tutto, Jackbox Games (4,99 euro al mese) include party game come Quiplash, Trivia Murder Party e Drawful.

Controller

E per quanto riguarda i controller? Amazon ne ha progettato uno appositamente per Luna, disponibile per l’acquisto al prezzo di 39,99 euro grazie alla promozione per il lancio (invece di 69,99 euro). È ottimizzato per connettersi direttamente ai server della piattaforma, riducendo così la latenza.

Integra la tecnologia Cloud Direct che permette di passare istantaneamente da uno schermo all’altro, ad esempio dal televisore con Fire TV allo smartphone, senza configurazioni o attese.

È comunque possibile giocare con un joypad già in possesso (ad esempio quelli delle console PlayStation e Xbox) o con l’accoppiata mouse e tastiera. Verificare la compatibilità sulle pagine del supporto.

Connessione

Per un’esperienza di gioco soddisfacente è necessaria una connessione da 10 Mbps. Ovviamente, i risultati migliori si ottengono con una linea in fibra.

Browser

Su computer desktop e laptop, l’accesso è consentito da browser all’indirizzo luna.amazon.it. Quelli supportati sono Chrome, Edge e Safari.

Cloud gaming: ora tocca ad Amazon

Il debutto europeo di Amazon Luna risale al mese di marzo, quando il servizio è arrivato in Germania e nel Regno Unito. Oltreoceano, negli Stati Unito è attivo da oltre un anno e mezzo. Oggi tocca anche all’Italia.

L’espansione a livello territoriale è in linea con la nuova visione del gruppo in merito ai progetti videoludici, confermata proprio questa settimana con una riorganizzazione interna. Alla piattaforma spetta il compito non semplice di riuscire laddove altri hanno fallito: il caso più celebre è certamente quello di Google Stadia, iniziativa abbandonata ormai quasi un anno fa da bigG dopo un solo triennio di attività.

L’approccio adottato da Amazon potrebbe fare la differenza. La scelta di rendere il servizio gratis con Prime, almeno nella sua formula base, sembra una mossa in grado di stuzzicare la curiosità di chi è già abbonato, contribuendo così ad accrescerne l’utenza in breve tempo, invogliando poi ad attivare una sottoscrizione premium. Una dinamica che si è già dimostrata efficace con Prime Video in ambito streaming.

