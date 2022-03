Amazon Luna è finalmente disponibile per tutti

Dopo un anno e mezzo trascorso in beta e dopo aver fatto tanto parlare di sé, Amazon Luna, il servizio di streaming dei videogiochi del colosso dell’e-commerce che va a porsi come diretto concorrente di Stadia, ora è disponibile per tutti, ma per il momento solo negli Stati Uniti, e può essere attivato direttamente dalla relativa home page.

Amazon Luna è accessibile a tutti, ecco i dettagli

In concomitanza del lancio pubblico di Amazon Luna, sono stati implementati pure dei benefit speciali per gli abbonati ad Amazon Prime, ovvero un abbonamento dedicato che permette di giocare completamente gratis a un certo numero di titoli a rotazione.

Il servizio è strutturato in canali, in tutto sei, ciascuno dei quali ha un suo sottoinsieme di giochi. Gli utenti possono scegliere liberamente quelli a cui abbonarsi e per quanto tempo. Di seguito i dettagli.

Luna+ – costa 5,99 dollari/mese per sempre abbonandosi entro il 31 marzo, altrimenti costa 9,99 dollari/mese. Al suo interno si trova un po’ di tutto, tra cui AAA non proprio di ultimissima generazione, indie e molto altro. Tra i giochi disponibili ci sono, ad esempio, Control, Metro Exodus, Dirt, tanti Sonic, Castlevania e Ghostrunner, per un totale di 86 titoli che però sono in continua evoluzione.

– costa 5,99 dollari/mese per sempre abbonandosi entro il 31 marzo, altrimenti costa 9,99 dollari/mese. Al suo interno si trova un po’ di tutto, tra cui AAA non proprio di ultimissima generazione, indie e molto altro. Tra i giochi disponibili ci sono, ad esempio, Control, Metro Exodus, Dirt, tanti Sonic, Castlevania e Ghostrunner, per un totale di 86 titoli che però sono in continua evoluzione. Family Channel – costa 2,99 dollari/mese abbonandosi entro il 31 marzo, altrimenti costa 5,99 dollari/mese. Contiene giochi adatti a tutta la famiglia.

– costa 2,99 dollari/mese abbonandosi entro il 31 marzo, altrimenti costa 5,99 dollari/mese. Contiene giochi adatti a tutta la famiglia. Retro Channel – costa 4,99 dollari/mese. Offre classici dei vecchi tempi, come Ghouls n’ Ghosts, Street Fighter III, Metal Slug, 1942 e Bionic Commando. La selezione al momento scarseggia, ma è soggetta ad ampliamento.

– costa 4,99 dollari/mese. Offre classici dei vecchi tempi, come Ghouls n’ Ghosts, Street Fighter III, Metal Slug, 1942 e Bionic Commando. La selezione al momento scarseggia, ma è soggetta ad ampliamento. Ubisoft+ – costa 17,99 dollari/mese. Permette di accedere all’intero catalogo del servizio della software house francese, con franchise come Watch Dogs, Far Cry, Tom Clancy’s vari, Assassin’s Creed e tanti altri ancora.

– costa 17,99 dollari/mese. Permette di accedere all’intero catalogo del servizio della software house francese, con franchise come Watch Dogs, Far Cry, Tom Clancy’s vari, Assassin’s Creed e tanti altri ancora. Jackbox Games – costa 4,99 dollari/mese. Contiene esclusivamente party game per tutta la famiglia sviluppati dallo studio.

– costa 4,99 dollari/mese. Contiene esclusivamente party game per tutta la famiglia sviluppati dallo studio. Prime Gaming – è la soluzione gratuita in esclusiva per gli abbonati Prime. Attualmente nell’offerta sono compresi titoli quali Devil May Cry 5, Observer: System Redux, PHOGTS!, Flashback. Ulteriori giochi vengono resi disponibili in esclusiva in periodo specifici.

Il lancio del servizio per tutti è stato altresì l’occasione anche per aggiungere nuove caratteristiche, come la possibilità di far partire un live stream su Twitch premendo un tasto dedicato. C’è pure un sistema basato su codici QR con cui i giocatori che usano Fire TV possono collegare i loro sm da usare come webcam. Chi poi non possiede un controller dedicato, può utilizzare un iPhone o uno smartphone Android.