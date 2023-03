Amazon Luna debutta in Europa, ma non in Italia

Dopo un anno e mezzo trascorso in beta, il 2 marzo 2022 Amazon Luna, il servizio di streaming dei videogiochi del colosso del commercio elettronico, ha fatto il suo debutto negli Stati Uniti. Adesso, a distanza di poco più di 365 giorni, la piattaforma viene resa disponibile anche in Europa, ma non ancora in Italia.

Amazon Luna: disponibile in Germania e UK

Andando più in dettaglio, la disponibilità in Europa per Amazon Luna riguarda Germania e Regno Unito, mentre per quel che concerne l’Italia al momento non vi è alcuna informazione al riguardo, ma non è da escludere che il lancio possa avvenire anche a stretto giro, magari entro qualche mese.

Riportiamo di seguito, in forma tradotta, quanto comunicato da Amazon in merito al nuovo passo da poco compiuto.

Gli appassionati di gaming americani hanno mostrato di apprezzare Luna, siamo entusiasti adesso di espandere il servizio offrendo a un numero maggiore di clienti l’opportunità di giocare a titoli coinvolgenti e di alta qualità senza che siano necessari hardware di gioco costosi o lunghe attese per il download – ha scritto Amazon.

Insieme al servizio di giochi in abbonamento viene distribuito pure il controller Luna che si connette direttamente ai server di Amazon per ridurre la latenza, il ritardo tra la pressione di un tasto e la conseguenza nel gioco. Presenta un prezzo pari 70 euro in Germania e 60 sterline in UK.

Da tenere presente che gli abbonati ad Amazon Prime hanno a disposizione una lista di titoli che variano continuamente e a cui possono giocare senza dover sostenere costi extra. Inoltre, possono associare a Luna l’account Ubisoft Connect. Il servizio è strutturato in canali e gli utenti possono decidere a quali e per quanto tempo abbonarsi.

Questo articolo contiene link di affiliazione: acquisti o ordini effettuati tramite tali link permetteranno al nostro sito di ricevere una commissione. Le offerte potrebbero subire variazioni di prezzo dopo la pubblicazione.