Scopri l'offerta Apple Arcade per nuovi dispositivi

Approfitta subito dell’offerta a Apple Arcade per i nuovi dispositivi. Accedi a oltre 200 giochi super divertenti. Infatti, grazie all’acquisto di un nuovo iPhone, iPad, Mac o di una nuova Apple TV hai diritto a 3 mesi gratis. Niente male vero?

Un’ottima occasione per aumentare il tuo divertimento ovunque tu sia. Grazie a questo abbonamento puoi giocare divertendoti senza limiti, pubblicità, interruzioni e acquisti in-app. Insomma, una vera e propria banca giochi fantastica e subito accessibile per divertirti soltanto, senza dover spendere altri soldi per avanzare di livello.

Inoltre, puoi giocare sia online che offline, quando e dove vuoi. Pensa a come passeranno le ore in volo grazie a questa soluzione completa e super divertente. Scegli Apple Arcade approfittando dell’offerta sui nuovi dispositivi. Si tratta di un’ottima opportunità di risparmio per provare questo servizio completo e divertentissimo.

Con Apple Arcade in offerta giocare è ancora più divertente. Cosa stai aspettando? Accedi a oltre 200 giochi super divertenti! Subito per te 3 mesi di abbonamento gratis. Questo se hai acquistato un nuovo iPhone, iPad, Mac o una nuova Apple TV.

Avrai accesso a tantissimi videogiochi preferiti, senza limiti e senza interruzioni. Potrai concentrarti solo sui giochi. Zero pubblicità e zero acquisti in-app. Scegli tra rompicapo, corse infinite, sport adrenalinici, missioni magiche, classici intramontabili e tantissimi altri. Inoltre, ci sono sempre nuove uscite e aggiornamenti per rendere tutto ancora più entusiasmante.

Con Apple Arcade in offerta avrai una vera sala giochi nel tuo iPhone, sempre aperta per te. Goditi i tuoi giochi preferiti su iPhone, iPad, Mac e Apple TV. Tutto alla massima qualità possibile e con estrema fluidità. Al termine dei 3 mesi gratuiti l’abbonamento si rinnoverà a soli 6,99€ al mese, salvo disdetta anticipata.