Internazionali Roma, oggi 5 italiani in gara: orari e dove vederli

Gli Internazionali di Roma si apprestano a salutare il ritorno di Jannik Sinner in una competizione ufficiale, dopo lo stop di 3 mesi a causa della vicenda Clostebol. Nella giornata di oggi, sabato 10 maggio, non ci sarà però soltanto Sinner: insieme al numero uno del mondo, infatti, il Masters 1000 italiano avrà per protagonisti anche Matteo Berrettini, Jasmine Paolini, Matteo Gigante e Luca Nardi.

Il programma del 10 maggio

La sfida tra Matteo Berrettini e il britannico Jacob Fearnley alle ore 11.00 aprirà la giornata odierna sul campo centrale. Non prima delle 13.00 toccherà alla numero 2 del tabellone femminile Iga Swiatek, opposta alla statunitense Danielle Collins, a seguire sarà poi il turno di Jasmine Paolini contro la tunisina Ons Jabeur. Il turno serale avrà per protagonista Jannik Sinner, che al rientro dallo stop forzato di tre mesi se la vedrà con l’argentino Mariano Navone: il via al match è fissato per le 19.00.

Il calendario odierno prevede inoltre le sfide tra Jakub Mensik e Matteo Gigante e Luca Nardi contro Alex de Minaur. Entrambe si disputeranno alla Grand Stand Arena: l’incontro della wild card Gigante inizierà dopo il match tra Fritz e Giron, a sua volta dopo la sfida del singolare femminile tra le due americane Madison Keys e Peyton Stearns delle ore 11.00. Non prima delle 17.00 sarà il turno di Naomi Osaka contro Marie Bouzkova, a seguire il match tra Nardi e l’australiano Alex de Minaur, uno dei favoriti per il successo finale.